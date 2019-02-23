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Австрийский политик: российский газ поможет Европе наладить отношения с Москвой

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«Северный поток — 2» однозначно в экономических интересах Европы, заявил президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка. Отказ от ядерной энергетики и угля вынуждает к поиску альтернатив, а энергии ветра, воды и солнца недостаточно, объяснил он. При этом закупку американского сланцевого газа он назвал «не экологичным подходом».
Австрийский политик: российский газ поможет Европе наладить отношения с Москвой
Reuters

Президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка поддержал строительство «Северного потока — 2», сообщает Contra Magazin. «Этот проект однозначно в интересах Европы», — подчеркнул он.

Отказ от ядерной энергетики и угля вынуждает к поиску альтернатив, объяснил австрийский политик: «А прошедшее лето показало, что энергии ветра, воды и солнца будет недостаточно».
 
К тому же экономические контакты с Россией помогут наладить с ней отношения, добавил Соботка. По его мнению, опасения США, что Европа окажется в зависимости от российского газа, безосновательны. «США заинтересованы в том, чтобы поставлять в Европу свой собственный сланцевый газ, — объяснил он. — Но это определённо не экологичный подход».
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Contra Magazin Сейшелы Африка
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