Politico: американские конгрессмены решили нацелиться напрямую на Путина

Палата представителей конгресса США на этой неделе собирается проголосовать по ряду законопроектов, которые напрямую нацелены против российского президента Владимира Путина, пишет Politico. Как надеется руководство Демократической партии, этот шаг ярко продемонстрирует, что желание дать отпор Москве пользуется поддержкой со стороны обеих партий.

Это усилие направлено на то, чтобы придать очертания политике США по отношению к России и отреагировать на её агрессию, пишет издание со ссылкой на источники. Однако, намеренно или нет, эта инициатива также предлагает законодателям возможность отправить послание президенту Дональду Трампу, который регулярно идёт наперекор существующему между двумя партиями консенсусу относительно агрессии со стороны Москвы.

Палата представителей также рассмотрит необязательную к исполнению резолюцию об обнародовании финального доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Демократы стремятся пролить свет на то, как в США и за рубежом тёмные деньги превращаются в оружие, а также добиваются того, чтобы администрация Трампа обнародовала доклад специального прокурора», — заявил конгрессмен-демократ Стени Хойер.

Четыре законодательных инициативы, которые будут предложены для голосования, сосредоточены на тех аспектах «глобального антагонизма России», которые Трамп либо открыто не отрицает, либо ставит под сомнение.

В этих законопроектах упоминаются и вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года в США, и недавно принятые санкции, многие из которых Белый дом так полностью и не претворил в жизнь, говорится в статье. Как напоминает Politico, американское разведсообщество обвинило Россию в том, что она вмешалась в американские выборы, чтобы помочь Трампу одержать победу.

Первой законодательной инициативой станет резолюция, осуждающая Владимира Путина за убийство российского оппозиционного деятеля Бориса Немцова. В другом законопроекте будет указано, что правительство США не признаёт аннексию Крыма*, которая произошла в 2014 году.

Ещё одна законодательная инициатива требует от директора Национальной разведки США предоставить конгрессу широкий доклад о собственном капитале Владимира Путина, который во многих случаях находится в руках российских олигархов, имеющих тесные связи с Кремлём, утверждается в статье.

Наконец американские законодатели также собираются голосовать по законопроекту, нацеленному на сдерживание российских кампаний по распространению дезинформации. В данном случае от директора Национальной разведки требуют предоставить конгрессу доклад, в котором разведслужбы дадут оценку усилиям России по «использованию слабостей и разногласий между правительствами её западных противников», в том числе попыткам Москвы вести подрывную деятельность в отношении НАТО.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).