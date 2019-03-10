Fox News: если дойдёт до импичмента, переизбрание Трампа гарантировано

В своё время процедура импичмента сделала Билла Клинтона народным героем, а Дональд Трамп может извлечь из неё ещё больше пользы, сообщает Fox Business. Как отмечает телеканал, Трамп давно жаловался на козни «глубинного государства», а в случае импичмента его «паранойя» окажется оправданной в глазах общественности.
Сердитые демократы по-прежнему одержимы импичментом, а миллиардер Том Стайер готов поставить своё состояние на отстранение президента от власти. Сам Стайер не может баллотироваться: он странный и несимпатичный. Так что он смывает свои деньги в эту политическую дыру, а это в любом случае проигрышно.
Эмоционально незрелые детишки, впервые избранные в конгресс, такие как Рашида Тлаиб, уподобились Стайеру, решив, что их главная задача в законодательном органе — сделать так, чтобы Трамп паковал вещички и навсегда убирался к себе в Мар-а-Лаго.
Ничего хорошего в этом нет, потому что, несмотря на их огромные желания и ложные дилеммы, им до сих пор не удалось найти явную улику, «дымящийся пистолет». Конечно, они подсели на теории заговора Майкла Коэна, когда он заполнил свой гигантский шприц и вколол им ложных надежд. Но их беспочвенные мечтания не дали им ничего по-настоящему конкретного и подходящего для импичмента.
Я всегда говорила, что импичмент — это однозначно выигрышный гамбит для переизбрания президента. Он навсегда очертит круг своих убеждённых врагов и наконец начнёт вызывать симпатию у интересующихся избирателей вне своей электоральной базы.
Как бы сильно ни помог импичмент Биллу Клинтону, ставшему из-за этой процедуры народным героем, ещё больше он поможет президенту Трампу, который жаловался на «глубинное государство» и дискредитированную прессу, а также ругал демократов за близорукую политизированность и одержимость.
Если демократы преуспеют, он не только не будет отстранён от должности, его гарантированно переизберут! Не только из сочувствия, но и благодаря тому воодушевлению, которое он испытает, когда его давняя паранойя окажется оправданной.
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