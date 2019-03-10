Fox News: если дойдёт до импичмента, переизбрание Трампа гарантировано

13:29 Flightradar 24: вертикальная скорость самолёта Ethiopian Airlines была неустойчивой Вертикальная скорость разбившегося в Эфиопии пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс Аддис-Абеба — Найроби, после взлёта была неустойчивой. Об этом информирует портал Flightradar 24.

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13:28 В России по госпрограмме направят 21 млрд рублей на развитие туризма В России из федерального бюджета предполагается выделение порядка 21 млрд рублей для развития туризма в рамках государственной программы «Культура и туризм 2019-2021».

13:20 Ковалёв поздравил Бивола с победой над Смитом и вызвал на объединительный бой Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Сергей Ковалёв поздравил своего соотечественника Дмитрия Бивола с успешной защитой мирового титула по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и предложил ему устроить объединительный поединок.

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13:06 Эксперты назвали топ-5 городов России с самой низкой стоимостью аренды квартир Представители ресурса «Мир квартир» оценили стоимость аренды однокомнатного жилья (площадью до 32 квадратных метров) в российских мегаполисах и составили соответствующий рейтинг.

12:58 Моуринью рассказал, какие команды будут бороться за победу в АПЛ в нынешнем сезоне Португальский футбольный специалист, трёхкратный чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) Жозе Моуринью выделил двух главных борцов за чемпионство в АПЛ.

12:58 Клип на песню Лазарева для Евровидения-2019 набрал более миллиона просмотров Клип на песню Scream российского певца Сергея Лазарева, с которой он будет выступать на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», собрал более 1,2 млн просмотров на YouTube менее чем за сутки.

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12:41 В России создали новый мишенный комплекс «Адъютант» В Минобороны России сообщили о создании высокомобильного мишенного комплекса «Адъютант», который способен имитировать крылатые цели и беспилотники.

12:41 Биатлонистка Кузьмина дала интервью Губерниеву, не произнеся ни единого слова Российский комментатор Дмитрий Губерниев сумел взять интервью у победительницы спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону Анастасии Кузьминой, несмотря на то что спортсменка лишилась голоса из-за болезни.

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12:11 По факту драки у ТЦ «Тройка» в Москве возбуждено дело По факту драки у московского торгового центра «Тройка» возбуждено уголовное дело. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по столице.

12:02 Посольство: данных о россиянах на борту упавшего в Эфиопии самолёта нет Посольство России в Кении заявило, что в настоящее время нет информации о том, что на борту разбившегося в Эфиопии самолёта Boeing были российские граждане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Кении Олега Кипоренко.

11:59 Галактионов заявил, что футболист Чалов будет вызван в сборную России в марте Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов не вызвал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на ближайшие матчи по причине договорённости с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым, который планирует привлечь форварда к игре за главный футбольный коллектив страны.

11:52 На Украине задержали гражданина Турции с 30 кг героина На украинско-венгерской границе задержали 35-летнего гражданина Турции, пытавшегося в автомобиле провезти более 30 кг героина. Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

11:45 Сноубордист Мамаев выиграл золотую медаль в слоупстайле на Универсиаде Россиянин Антон Мамаев занял первое место в соревновании сноубордистов в слоупстайле на Универсиаде-2019 в Красноярске.

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11:36 СМИ: МЮ выплатит «Мольде» компенсацию за Сульшера По информации СМИ, английский «Манчестер Юнайтед» выплатит норвежскому клубу «Мольде» компенсацию за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в случае подписания специалистом полноценного контракта с МЮ.

11:32 Источник: в Москве произошёл пожар в одном из зданий МВД В Москве произошло возгорание в подвале здания Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по столице. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

11:25 СМИ сообщили о краже крупной суммы из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве Неизвестный украл из московской квартиры рэпера Бахтияра Алиева, известного под псевдонимом Bahh Tee, более 4 млн рублей. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

11:23 СМИ: Польский преступник представлялся в Италии экс-футболистом «Милана» Шевченко По информации итальянской прессы, гражданин Польши, обвиняемый в краже солнечных батарей, пытался скрыться от полиции, представившись бывшим нападающим «Милана» Андреем Шевченко.

11:12 Сноубордистка Костенко победила в слоупстайле на Универсиаде Российская сноубордистка Елена Костенко стала лучшей в слоупстайле в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

11:11 Неизвестный украл из квартиры на западе Москвы 4,2 млн рублей Неизвестный украл из квартиры на Веерной улице на западе столицы 4,2 млн рублей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

11:00 В ДНР заявили о восьми случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил представитель ДНР в СЦКК.

10:59 Горланов выиграл серебро Универсиады в спортивном ориентировании на средней дистанции Российский спортсмен Сергей Горланов выиграл серебро в спортивном ориентировании на средней дистанции в рамках Универсиады-2019 в Красноярске.

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10:44 При обрушении башенного крана в Москве пострадал один человек На северо-востоке Москвы произошло обрушение части башенного крана, в результате ЧП пострадал один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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10:32 СМИ: В Мьянме при нападении на пост полиции погибли девять человек В результате нападения боевиков на пост полиции в штате Ракхайн в Мьянме погибли девять сотрудников правоохранительных органов. Об этом информирует Eleven со ссылкой на источник.

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10:16 Хоккеист Кучеров о своём рекорде: это особенный момент для меня и моей семьи Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, ставший рекордсменом клуба по количеству набранных очков в рамках одного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что это достижение стало для него особенным.

10:11 Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады об «усталости» Европы от Украины Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Юрия Бойко о том, что Европа «устала» от Украины.

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09:29 Бивол считает, что ему не хватило пяти секунд для победы нокаутом над Смитом Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол считает, что был близок к победе нокаутом в бою с Джо Смитом — младшим и только гонг позволил американцу довести бой до подсчёта судейских записок.

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