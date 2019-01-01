Sunday Times: спор об импичменте Трампа раскалывает Демократическую партию

После промежуточных выборов в конгресс давние противники американского президента, демократы, получили возможность «сдерживать» администрацию Дональда Трампа. Вместе с тем в партии не существует единого мнения относительно импичмента главы Белого дома. Её радикальные представители настаивают на немедленном начале процедуры отстранения главы государства от власти. Но более умеренные члены считают, что этот процесс может навредить самой партии, пишет The Sunday Times.

Демократическая партия всегда «яростно противостояла» президентству Дональда Трампа. И на этой неделе у неё появился подходящий механизм, с помощью которого она сможет выражать свою неприязнь, — палата представителей в конгрессе США, пишет The Times.

Но власть, которую демократы получили на промежуточных выборах в ноябре, имеет свои изъяны. Новому спикеру Нэнси Пелоси и её фракции придётся разделить ответственность за управление государственным аппаратом, который настолько плохо функционирует, что за этот год уже третий раз прекращает свою работу.

К этой патовой ситуации привели стремление Трампа получить $5 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой и отказ демократов предоставить ему необходимые средства. Сотни тысяч госслужащих ушли в отпуск или работают без оплаты труда, в том числе 15 тыс. сотрудников NASA. Даже Национальный зоопарк Вашингтона закрывается в новом году до тех пор, пока сторонам не удастся договориться.

Однако ни Трамп, ни его оппозиция не собираются сдаваться. Спор вокруг стены может охватить значительную часть следующего месяца. Ведь американский президент и демократы чувствуют, что могут извлечь из сложившейся ситуации политическую выгоду.

Трамп заявляет, что демократы сами себе вредят отсрочкой финансирования его стены, учитывая глубину опасений среди избирателей относительно нелегальной иммиграции. Но лидеры демократов считают, что бескомпромиссность президента будет стоить ему народной поддержки. Их также вдохновляет то, что рейтинг главы Белого дома опустился ниже 40%.

Как только госслужбы вновь получат финансирование, демократы смогут использовать новоприобретённую власть, чтобы «сдерживать» администрацию Трампа. Они также попытаются принять новые законы, включая давно планируемое изменение избирательных прав.

Но внутри партии нет согласия относительно того, насколько «рьяно стоит преследовать» Трампа. Этот раскол между радикально настроенными и осторожными демократами особенно очевиден в вопросе запуска процедуры импичмента.

В последние недели стремление отстранить президента от должности возросло. Сначала из-за обвинений о причастности Трампа к кампании, связанной с финансовыми махинациями. Затем из-за неожиданной отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса, которого считали противовесом главе Белого дома.

В результате несколько видных демократов предложили лишить Трампа его поста. «Конгресс США должен вынести на обсуждение импичмент этого преступника. И если мы этого не сделаем, то не выполним наш долг», — заявила конгрессвумен Максим Уотерс.

Её влиятельная молодая коллега Александрия Окасио-Кортес предположила, что Трамп намного больше заслуживает импичмента, чем Билл Клинтон, которого республиканцы пытались отстранить в 1998 году.

Ветеран журналистики Элизабет Дрю, освящавшая уотергейтский скандал, в статье для The New York Times написала, что процесс импичмента Трампа «неизбежен». По её словам, даже республиканцы в конгрессе близки к тому, чтобы восстать против президента.

Тем не менее Пелоси опасается начинать процесс, который легко может обернуться против её партии и ввергнуть разделённую нацию в длительную идеологическую войну. При этом сам Трамп не сомневается, что если импичмент станет реальностью, «люди восстанут».

Пелоси пытается удержать особенно радикальных демократов. Она советует дождаться выводов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы, которое должно закончиться в феврале.

«Я думаю, что им (демократам. — ИноТВ) не следует позволять мыслям об импичменте завести себя в трясину», — считает Антюан Сирайт, политический консультант Демократический партии и бывший ведущий советник Хиллари Клинтон.

По мнению Сирайта, существуют «серьёзная опасность», что демократы будут выглядеть мстительными, если они попытаются сместить Трампа. Он также считает, что противникам американского президента в конгрессе необходимо сосредоточиться на насущных проблемах — доступности жилья, инфраструктуре и образовании.