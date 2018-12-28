Марк Хэмилл: Трамп хуже Дарта Вейдера — последний хотя бы раскаялся

Актёр франшизы «Звёздные войны» Марк Хэмилл выразил недовольство сравнением президента США Дональда Трампа с Дартом Вейдером. Владыка ситхов раскаялся в своих ошибках, подчеркнул Хэмилл. При этом он признался, что с симпатией относится к тем, кто голосовал за нынешнего президента и понимает их.
Исполнитель роли Люка Скайуокера в знаменитой франшизе «Звёздные войны» Марк Хэмилл заявил, что его раздражают сравнения президента США Дональда Трампа с персонажем вселенной Дартом Вейдером, потому что последний хотя бы раскаялся за свои ошибки, сообщает The Washington Times.
«Я действительно расстраиваюсь, когда люди сравнивают Трампа или даже Дика Чейни с Дартом Вейдером, потому что Дарт Вейдер раскаялся. Он осознал свои ошибки. Что-то я не вижу, чтобы кто-то из них поступил также», — поделился актёр с The Washington Times.
Хэмилл регулярно высмеивает Трампа на своей страничке в Twitter, называя президента США «большим, крикливым, напыщенным, безвкусным эгоистом, неспособным на самокритику».
«Он абсурдный человек. Это президентство абсурдно. Это было бы забавно, если бы ставки не были так высоки», — добавил актёр.
Вместе с тем Хэмилл отметил, что понимает, почему люди отдавали за Трампа свои голоса. По его словам, его идеи оказались близки рабочему классу.
«Я с симпатией отношусь к голосовавшим за него, потому что, эй, это просто политика. Они так хотели просто взорвать систему, я могу это понять. И если бы я не знал, что он патологический лжец, я мог бы проголосовать за него», — приводит The Washington Times слова Хэмилла.
Актёр отметил: Трамп готов был сказать всё, что угодно ради победы на президентских выборах 2016 года, и «с помощью России он как-то смог победить».
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