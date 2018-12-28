Марк Хэмилл: Трамп хуже Дарта Вейдера — последний хотя бы раскаялся

20:18 СМИ: Саудовская Аравия не возражает против возвращения Сирии в ЛАГ Саудовская Аравия не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на источники.

20:14 В Москве открыли автовокзал «Северные ворота» В Москве открылся автовокзал «Северные ворота» и пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу к станции метро «Ховрино», сообщает kp.ru.

20:10 Дубов поднялся на первое место перед заключительным туром ЧМ по рапиду, Артемьев — третий Россиянин Даниил Дубов занимает первое место по итогам 14-го тура в дисциплине рапид на чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Санкт-Петербурге.

20:08 На Украине сняли запрет на въезд мужчинам из России Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчинам из России. Об этом он сказал в комментарии изданию «Гордон».

19:58 Горячкина стала бронзовым призёром ЧМ по рапиду в Санкт-Петербурге Россиянка Александра Горячкина заняла третье место на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид, проходящем в Санкт-Петербурге.

19:54 В МИД Британии заявили об отсутствии договорённостей с Россией по дипломатам В МИД Великобритании заявили, что не согласовывали никаких новых договорённостей с Россией по восстановлению состава дипломатических миссий двух стран. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя британского внешнеполитического ведомства.

19:51 Полиция Чехии задержала захватившего заложников в банке мужчину Мужчина, захвативший заложников в банке в чешском городе Пршибрам, задержан. Об этом говорится в сообщении полиции Чехии в Twitter.

19:49 Спасатели предупредили о морозах ниже -40 ˚С в Красноярском крае 29 декабря Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Красноярском крае 29 декабря, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

19:46 В Киеве отреагировали на постройку в Крыму заграждения на границе с Украиной Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак прокомментировал завершение строительства в Крыму заграждения на границе с Украиной.

19:37 Силуанов: региональных операторов по обращению с ТКО освободят от НДС Российское правительство в ближайшее время разработает поправки в Налоговый кодекс, согласно которым региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) будут освобождены от уплаты НДС.

19:36 Шарапова включена в список кандидатов в сборную России по теннису на 2019 год Мария Шарапова вошла в список кандидатов в женскую сборную России по теннису на 2019 год.

19:35 Обвиняемый в убийстве волонтёра в Хабаровском крае приговорён к пожизненному лишению свободы Хабаровский краевой суд приговорил обвиняемого в убийстве 18-летнего волонтёра Виктории Мударисовой к пожизненному лишению свободы.

19:31 Российский биатлонист рассказал, почему выступает на «Ижевской винтовке» в форме сборной Украины Россиянин Александр Жирный объяснил, почему выступает на третьем этапе Кубка России по биатлону — «Ижевской винтовке» — в форме сборной Украины.

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19:19 В Оренбурге наградили учителя медалью «За отвагу на пожаре» В Оренбурге наградили учителя начальных классов Павловского лицея Светлану Ваулину. Она получила медаль МЧС России «За отвагу на пожаре», сообщает RIA56.

19:17 Поклонская заявила о получении более 3 тысяч обращений в 2018 году Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с ФАН заявила о получении более 3 тыс. обращений и жалоб в 2018 году.

19:16 Сёмин не стал комментировать уход Геркуса и Штоффельсхауса из «Локомотива» Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин отказался комментировать изменения в составе менеджмента клуба.

19:11 В Севастополе сотрудники ФСБ обнаружили подпольную оружейную мастерскую Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили в подвале жилого дома в Севастополе подпольную оружейную мастерскую. Об этом информирует крымское управление ФСБ.

19:08 В Госдуме оценили призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

19:07 Агент опроверг информацию СМИ о возможном переходе Головина в «Зенит» Олег Артёмов, агент полузащитника французского «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию СМИ относительно возможного перехода его клиента в питерский «Зенит».

19:05 Следователи начали проверку по факту гибели рабочего из КНДР на стройке в Казани Следователи начали проверку по факту гибели рабочего из Северной Кореи на стройке в Казани, сообщает газета «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по Республике Татарстан.

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18:35 Медведев распорядился создать российско-белорусскую рабочую группу Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции.

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18:14 В Москве неизвестные с битой напали на рэпера Птаху Рэпер Давид Нуриев (Птаха) подвергся нападению со стороны троих человек, серьёзных травм музыкант не получил. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера артиста Марину Евстифееву.

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18:03 СМИ: Алаев не будет баллотироваться на пост президента РФС Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента организации.

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17:35 В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о снижении транзита из-за «Северного потока» Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление «Нафтогаза Украины» о том, что из-за роста поставок газа через «Северный поток» объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему снизились на 7%.

17:35 Один ребёнок погиб и ещё двое пострадали в результате ДТП в Карелии В результате столкновения двух автомобилей в Карелии один ребёнок погиб, а ещё двое детей и четверо взрослых получили травмы.