Разоблачитель Никсона: «трампгейт» неизбежен

В российском деле набралось уже достаточно доказательств, чтобы начать процедуру импичмента в отношении нынешнего президента США Дональда Трампа, считает журналист Элизабет Дрю. Рано или поздно глава Белого дома лишится поддержки собственной партии, и республиканцы поймут, что он представляет слишком большую угрозу для них и страны, передаёт её слова Huffington Post.
Журналист Элизабет Дрю, ставшая известной благодаря своим публикациям по поводу Уотергейтского скандала, убеждена, что главу Белого дома Дональда Трампа ждёт судьба экс-президент США Ричарда Никсона. «Импичмент неизбежен», — передаёт её слова Huffington Post.
В предстоящем году давление на Трампа со стороны населения страны и демократов будет только усиливаться, уверена Дрю. По её словам, в российском деле набралось уже достаточно доказательств, чтобы начать в отношении президента соответствующую процедуру.
И главное — Трамп резко теряет поддержку в собственной партии, подчёркивает журналист. Большая потеря голосов на промежуточных выборах в ноябре, новые судебные скандалы, кадровый хаос в Белом доме, беспокойство на рынках — всё это вызывает тревогу у республиканцев. Рано или поздно они поймут, что Трамп представляет слишком большую угрозу для партии или страны, и сделают выбор в пользу «собственного политического выживания», прогнозирует Дрю.
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