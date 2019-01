«Вы слишком много думаете о Трампе»: Guardian проверила, как хорошо её читатели знают президента США

Дональд Трамп не сходит с мировых телеэкранов, причём зачастую — не по самому приятному поводу. The Guardian решила проверить, насколько сильно читателям запомнились похождения импульсивного американского президента за прошедший год. В составленном газете тесте можно проверить свои знания о том, кого боится лидер, кого считает «главным врагом», а кто покорил его сердце.

«Кто, по словам Дональда Трампа, покорил его сердце? А кого он считает самым главным врагом США? И что он сказал Путину?» The Guardian предлагает своим читателям проверить, насколько хорошо они знают столь яркую личность американского лидера и его высказывания, благодаря которым он нередко попадал на первые полосы газет в течение последнего года.



Свой тест британская газета открывает вопросом, предлагающим объяснить, почему 27 октября на встрече с электоратом Дональд Трамп отметил, что ему, возможно, следовало бы отменить мероприятие. И нет, не потому что он хотел почтить память 11 человек, погибших от рук стрелка в синагоге Питтсбурга. Вообще-то в тот день, по мнению Трампа, у него плохо лежали волосы.



Затем The Guardian припоминает, как американский лидер признавался в любви к северокорейскому вождю Ким Чен Ыну и называл экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона «очень талантливым» человеком.



В похвале Трамп не скупится и на себя самого. Поэтому издание обращает внимание, что, говоря о своём успехе в качестве бизнесмена, телезвезды, а теперь ещё и президента, Трамп называет себя «очень стабильным гением». А в другой раз, после переизбрания Владимира Путина, даже несмотря на то, что советники по национальной безопасности специально попросили президента во время телефонного разговора с Москвой не поздравлять российского лидера, выйдя на связь с главой Кремля, Трамп не удержался и первым делом поздравил коллегу.



Продолжая выстраивать портрет действующего главы Белого дома, The Guardian интересуется, как отреагировал президент на новости о смерти известной американской певицы Ареты Франклин. Барак Обама, к примеру, заявил, что её голос «давал возможность прикоснуться к божественному». Трамп же в свою очередь, нет, не назвал её «королевой соула», но зато вспомнил, что она несколько раз на него работала.



В вопроснике The Guardian припомнила американскому лидеру и нашумевшую характеристику стран третьего мира как «зловонных дыр», и нежелание обвинять Саудовскую Аравию в убийстве журналиста Джамаля Хажукджи. Не забыла британская газета и о том, как президент называл Евросоюз «главным врагом Америки в глобальном смысле». Кроме того, из теста читатели могли узнать, что Трамп, по словам порнозвезды Сторми Дэниэлз, боится акул. А один из помощников президента в ответ на то, что тогда ещё больной раком сенатор штата Аризона Джон Маккейн выступил против одной из выдвинутых командой Трампа ключевых политических кандидатур, заявил: «Какая разница, он всё равно скоро помрёт».



По итогам теста The Guardian прокомментировала экспертам ИноТВ: «Опасаемся, что вы пока не сумели высвободиться из крепких рук Трампа, вцепившихся во внимание мировой общественности. Вы слишком много о нём думаете. Помните, ведь именно этого он и добивается».



Что ж, нельзя просто так взять и не думать о Трампе.