National Interest: санкции должны были наказать Россию, а на деле простимулировали её развитие

Россия одерживает победу в санкционной игре, пишет в своей статье для The National Interest Джуди Твигг, профессор политологии из Университета содружества Вирджинии. Эти меры, как предполагалось, должны были наказать российскую элиту, однако вместо этого они стимулировали экономическое развитие и патриотизм в стране.

Текущие разговоры о санкциях против России сосредоточены на целях и масштабах этих мер.

«Удаётся ли нам наказать людей, чьё поведение мы больше всего хотим изменить? Хорошо ли прочувствовали удар те, кто несёт ответственность за создание хаоса на Украине и в Крыму, за безрассудные атаки на Сергея Скрипаля и прочих, за умышленное вмешательство в западные выборы? Можем ли мы ударить по российской элите так, чтобы Путин заметил? Сделали ли мы достаточно?» — приводит автор вопросы, которыми обычно задаются на Западе.

Но как минимум в одном из секторов российской экономики санкции стали классическим примером непреднамеренных последствий: конкретно, они позволили российским фермерам достичь небывалых доселе успехов, говорится в статье.

Как напоминает издание, в первой половине 2014 года Соединённые Штаты, Евросоюз, а также ряд других стран ввели против Москвы санкции в связи с «незаконной аннексией Крыма»* и из-за причастности России к сепаратистским восстаниям на востоке Украины.

За 2014 год эти меры эволюционировали: вначале они были направлены только против отдельных лиц, однако уже в июле и сентябре были приняты санкции против финансового, оборонного и энергетического секторов российской экономики. Москве, в частности, ограничили доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, также был введён запрет на ввоз в Россию товаров двойного назначения и на поставку ей инновационных технологий добычи полезных ископаемых.

С 2014 года санкции лишь ужесточались, но они до сих пор затрагивают только вышеупомянутые секторы. Между тем в августе того же года Россия ввела контрсанкции, запретив импортировать в страну отдельные продовольственные товары из Соединённых Штатов и ЕС. Продэмбарго затронуло такие товары, как говядина, рыба и морепродукты, фрукты и овощи, молочная продукция и прочее.

И несмотря на то что некоторые запрещённые товары из ЕС всё же попали в Россию благодаря реэкспорту через другие страны, контрсанкции стали даром для российского агропромышленного комплекса. Цель теперь уже узаконенной стратегии импортозамещения, которая была выработана ещё в конце 2000-х, заключалась в том, чтобы добиться самообеспечения продуктами питания. Другими словами, благодаря санкциям Путин получил возможность преодолеть давнюю проблему, которая возникла ещё в 1990-х годах из-за коллапса в сельскохозяйственном секторе.

Российская пищевая отрасль ухватилась за представившуюся возможность. Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой.

И в июле прошлого года никого не удивило заявление Путина о том, что контрсанкции останутся в силе как минимум до декабря 2019 года.

«Зачем идти на попятную, когда твои фермеры, которые ранее находились в состоянии застоя, в новых условиях теперь процветают?» — пишет автор.

Санкции создали возможность восстановить покалеченную пищевую промышленность России, и Путин ею воспользовался.

Пошлины, недавно введённые Америкой, предоставили другим странам ещё больше возможностей для экспорта своих товаров. И администрации Трампа следует хорошенько подумать, стоит ли продолжать эту политику, ведь вероятность возникновения непреднамеренных последствий всё выше и выше, особенно когда умные противники активно ищут пути для создания и использования подобных возможностей.

«Независимо от того, считает ли Трамп Россию противником и хочет ли он вообще сохранить санкции, трудно себе представить, что усиление российских конкурентов в ущерб американским фермерам — это желаемый исход санкционного режима. В данном конкретном случае Россия в этой игре пока остаётся на несколько шагов впереди», — подытоживает свою статью для The National Interest Джуди Твигг.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).