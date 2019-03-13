Hill: конгрессмены США приняли новые законопроекты против России «с лёгкостью»

Нижняя палата конгресса США проголосовала за пакет резолюций, которые должны «призвать к ответственности» Владимира Путина за действия его страны, пишет The Hill. Законопроекты, принятые подавляющим большинством конгрессменов, касаются убийства Бориса Немцова, присоединения Крыма и возможных угроз со стороны России, отмечает издание.

Палата представителей конгресса США приняла ряд законопроектов, которые должны «призвать к ответственности» российского президента Владимира Путина за действия его страны. Одобренные большинством законодателей документы были посвящены расследованию убийства Бориса Немцова, статусу Крыма и возможным угрозам со стороны Москвы, пишет The Hill.

Законопроект, касающийся смерти Немцова, получил поддержку абсолютного большинства нижней палаты американского парламента. Только один конгрессмен, республиканец Томас Масси, проголосовал против этой резолюции, отмечает издание.

По словам The Hill, Немцов был лидером оппозиции и планировал побороться с Путиным за президентское кресло в 2018 году, но в 2015-м он был застрелен. В убийстве политика обвинили пятерых чеченцев. Но в резолюции, предложенной главой комитета палаты представителей по иностранным делам Элиотом Энгелем, утверждается, что российские власти «укрывают» от правосудия других ответственных за это преступление.

Законопроект, осуждающий российскую «аннексию» Крыма* также «легко прошёл» в палате представителей. 247 конгрессменов поддержали эту инициативу, и вновь только Масси высказался против, подчёркивает The Hill.

Законопроект о полуострове внесли на рассмотрение демократ Джерри Коннолли и республиканец Стив Чэбот. Он запрещает федеральным департаментам и агентствам признавать вхождение Крыма в состав России, «которое вызвало международное возмущение в 2014 году».

Кроме того, палата представителей приняла законопроект, предложенный конгрессменами Раджой Кришнамурти и Крисом Стюартом. Этот документ требует, чтобы глава Национальной разведки США дал всестороннюю оценку политическому руководству России. Законодателей интересуют потенциальные действия Москвы против членов НАТО, её реакция на расширение роли Америки и других стран альянса в Восточной Европе, а также «слабые места», которыми может воспользоваться российское правительство.

Конгресс неоднократно призывал администрацию Трампа принять больше мер в отношении России. Особенно после того, как страну обвинили во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года.

Некоторые критики утверждают, что глава Белого дома недостаточно жёстко обращается с Москвой. Но его администрация ввела серьёзные санкции против России и некоторых её «олигархов», обращает внимание The Hill.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).