MSNBC: лидер демократов в конгрессе «практически исключила» импичмент Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси высказалась против импичмента президента, сообщает MSNBC. По словам спикера, Дональд Трамп «не стоит» того, чтобы ради него «вносить раскол» в американское общество. Впрочем, в том же интервью Пелоси назвала президента «непригодным» для своей должности, подчёркивает телеканал.

Добрый вечер! Вместо Чака Тодда в студии я, Кейти Тюр. Вы смотрите MTP Daily. В данный момент мы следим за развитием нескольких важных историй. Всё больше негативных последствий у сообщений о том, что президент заявил донорам, цитирую: «Демократы ненавидят еврейский народ». До приговора Полу Манафорту осталось всего два дня, а Белый дом не исключает его помилования. А (спецпрокурор. — ИноТВ) Боб Мюллер в любой момент может отправить свой доклад в Министерство юстиции.



Скоро мы поговорим с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном и с Чаком Розенбергом, который работал с Мюллером бок о бок. Но начнём наш выпуск с экстренной новости. Потому что в тот момент, когда все хотят знать, будут ли в докладе Боба Мюллера упомянуты правонарушения, позволяющие объявить импичмент, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, по сути, дала понять, что демократы не будут инициировать импичмент президента. Что бы там ни обнаружил Мюллер.



Вы не ослышались. Спикер Пелоси практически исключила процедуру импичмента. Вот что она ответила The Washington Post Magazine на вопрос об импичменте: «Я не сторонница импичмента. Это новость. Я вам сейчас сообщу новость, потому что раньше я не говорила этого никому из прессы. Но, раз уж вы спросили, а я над этим размышляла… Для страны импичмент чреват таким расколом, что, если не будет чего-то настолько убедительного, неотразимого и объединяющего обе партии, я считаю, нам не следует идти по этому пути, потому что это вносит раскол в страну. И он (Трамп. — ИноТВ) этого просто не стоит».



Ребята, в том же самом интервью Пелоси заявила, что президент непригоден для своей должности! Не говоря уже о том, что семь из десяти демократов, голосовавших на промежуточных выборах, заявляли, что конгресс должен объявить президенту импичмент. И это было ещё до того, как появились какие-либо конкретные доказательства прямого участия президента в преступлении во время избирательной кампании. И теперь один из лидеров демократов это практически исключает!



Дата выхода в эфир 11 марта 2019 года.