Депутат Европарламента: если бы не санкции, Путин дошёл бы до Одессы и Балтийского моря

Европейская либеральная демократия — это «бельмо на глазу Путина», считает депутат Европарламента Отмар Карас. В интервью Kurier он рассказал о том, как российский президент использует внутренние ссоры в ЕС, чтобы ослабить его. Карас обвиняет Россию в попытке повлиять на выборы в Европарламенте путём кибератак, фальшивых новостей и финансирования правопопулистских партий. Политик отмечает, что Европе важно выступать единым фронтом, чтобы на равных вести диалог с Россией, США и Китаем.

В своём интервью изданию Kurier депутат Европарламента от Австрийской народной партии Отмар Карас обвинил Россию в том, что она пытается повлиять на грядущие выборы в Европарламент с помощью кибератак, дезинформации и денежных вливаний.

По мнению Караса, России не нужна сильная и единая Европа: он заявил, что Москва не только систематически создаёт и распространяет фальшивые новости, но и пытается с помощью целого комплекса мер ослабить и раздробить ЕС. В число таких мер входят кибератаки, финансирование правоэкстремистских и популистских партий, а также вмешательство российских спецслужб.

Карас считает, что все страны — члены ЕС едины в этой точке зрения, что подтверждается их реакцией на отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, он ссылается на принятую недавно большинством голосов резолюцию Европарламента, где говорится о том, что Россия повлияла на результаты референдума по брекситу.

По словам Караса, европейские общественная модель, либеральная демократия и правовое государство являются «бельмом на глазу Путина», поэтому он пользуется внутренними спорами в ЕС. В связи с этим политик считает необходимым отменить принцип консенсуса, действующий в Брюсселе при принятии внешнеполитических решений. Карас считает, что, только выступая единым фронтом, ЕС может на равных вести диалог с США, Россией и Китаем. По его мнению, в последнее время ЕС проявил единство лишь в случае реакции на присоединение Крыма: если бы не антироссийские санкции, утверждает Карас, «Путин, вероятно, дошёл бы до Одессы и Балтийского моря».

Кроме того, Карас говорит, что стратегия Москвы заключается в поддержке популистов, таких как Марин Ле Пен и Маттео Сальвини. Он также утверждает, что новая правопопулистская фракция в Европарламенте, которую хочет основать член Австрийской партии свободы Харальд Вилимский, является «пророссийским блоком».

В заключение Карас отмечает, что европейские либералы должны эффективнее защищаться от автократов, желающих их ослабить. Для этого необходимо усилить борьбу с распространением фальшивых новостей, повысить уровень защиты от кибератак, а также осложнить и сделать более прозрачным получение политическими партиями финансирования из-за рубежа.