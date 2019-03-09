Handelsblatt: Европа окажется за «детским столом» мировой политики, если за себя не постоит

Если европейские государства не научатся выступать единым фронтом во внешней политике, они рискуют стать «игрушкой в руках крупных держав», пишет Handelsblatt. Для того, чтобы отстаивать свои интересы, у Европы есть два мощных геополитических инструмента. Они то и помогут ей в противостоянии с Китаем, США, а также Россией, объясняет автор статьи Рут Бершенс.

Если сегодня заново собрать группу из семи самых развитых промышленных стран в мире, то результат станет для европейцев «страшным пробуждением», пишет Handelsblatt. Италия бы точно не попала в этот список, а Франция и ослабленная брекситом Великобритания — скорее всего нет. Даже Германии бы грозило исключение из G7 в ближайшем будущем. Ведь Китай, Южная Корея, Индия и Индонезия «с лёгкостью обгоняют» самые крупные государства ЕС, отмечает автор статьи Рут Бершенс.

Европейским национальным государствам останется только занять места у «детского стола» мировой политики, продолжает издание. Граждане ЕС долгое время игнорировали такое развитие событий, с головой погрузившись в решение своих внутренних проблем, связанных с плохими банками, долгами, волнами беженцев, подъёмом национал-популистских партий и брекситом.

А мир вокруг сильно изменился, подчёркивает Бершенс: «Наш континент — это не какой-то неприступный остров блаженных». Демократия и благосостояние стран Европы находятся под угрозой. Россия с помощью кибератак и финансирования радикальных партий пытается повлиять на результаты европейских выборов, пишет автор. Новый шёлковый путь позволяет Китаю наращивает в ЕС не только экономическое, но и политическое влияние. США же грозят европейцам отменой гарантий военной безопасности и «идут в лобовую торгово-политическую атаку» на Европу.

Постепенно политические и экономические элиты Евросоюза начинают понимать, что вокруг не только друзья, продолжает издание. Президент Франции и канцлер Германии открыли для себя геополитику. Они выступают за создание единой армии и общеевропейского совета по безопасности. Но остальной мир от этих заявлений «в дрожь не бросает», отмечает автор. Хотя по совокупным расходам на оборону государства ЕС стоят на втором месте в мире после США, всё же до создания централизованной системы распределения военного бюджета и управления войсками ещё далеко.

В плане обороны и внешней политики европейцы слабы, констатирует Бершенс. Поэтому они рискуют стать «игрушкой в руках крупных держав». Но этого можно избежать, ведь у европейцев есть два мощных геополитических инструмента — самый большой в мире внутренний рынок и вторая по значимости мировая валюта.

С их помощью ЕС может «поставить на место» Пекин, остановив субсидируемую китайским государством скупку европейских предприятий. Также эти инструменты могут помочь Брюсселю в борьбе с санкциями США. Если американцы закроют доступ к своему рынку для европейских компаний, которые сотрудничают с Ираном, ЕС может принять зеркальные меры. Также европейцам стоит задуматься над созданием своей собственной международной системы финансовых расчётов, иначе они и дальше будут зависеть от SWIFT, в которой доминируют США.

Глобализация обрекает европейские национальные государства на сотрудничество и объединение интересов, иначе в кругу крупных держав они не будут играть значимой роли, заключает Бершенс.