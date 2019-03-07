Экс-премьер Бельгии: в следующем десятилетии ЕС рискует столкнуться с «националистическим кошмаром»

Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в интервью The Guardian заявил, что Европе нужны серьёзные изменения. Если провести их не удастся и центристские политические силы не смогут отвоевать утраченные позиции у популистов, то Евросоюз в следующем десятилетии рискует столкнуться с националистическим кошмаром, отметил он.
Евросоюз к середине следующего десятилетия рискует столкнуться с «популистско-националистическим кошмаром» в том случае, если центристы не смогут обеспечить более широкую общественную поддержку делу единой Европы, — об этом в интервью ряду изданий, в том числе The Guardian, заявил глава фракции либералов в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.
По его мнению, после предстоящих выборов у проевропейских центристов будет последний шанс отвоевать позиции у националистов и популистов, причём сделать это надо до очередного голосования, которое состоится уже в 2024 году.
Экс-премьер Бельгии также указал на то, что Европе нужны серьёзные изменения в таких областях, как управление еврозоной, миграция и общая оборона.
«Ничто не вечно, — заявил Верхофстадт. — Проведение реформ — это наш долг. И если мы потерпим неудачу, тогда эта трагедия, этот кошмар станет реальностью».
Бывший премьер Бельгии также заявил о том, что сейчас необходима «новая центристская, проевропейская реформистская политическая сила», которая станет альтернативой националистам.
Выборы в Европейский парламент (ЕП), которые состоятся в мае этого года, могут привести к серьёзным изменениям в его составе, пишет The Guardian. Ожидается, что впервые за 40 лет прямых выборов монополия противоборствующих правоцентристов и левоцентристов утратит большинство голосов в Европарламенте. И это, несмотря на то что, согласно прогнозам, либеральная партия французского президента Эммануэля Макрон «Вперёд, Республика!» впервые получит места в ЕП.
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