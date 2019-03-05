Le HuffPost: «какое двуличие!» — французская оппозиция раскритиковала обращение Макрона к европейцам

Обращение Эммануэля Макрона к европейцам, опубликованное 4 марта в газетах всех стран ЕС, подверглось острой критике со стороны французских политиков как правого, так и левого толка, пишет Le HuffPost. По мнению оппонентов президента, декларируемые в статье принципы противоречат действиям Макрона на посту главы государства в последние годы. Как подчёркивает издание, политики разных политических взглядов охарактеризовали это послание одним словом: «двуличие».

Представители партии «Вперёд, Республика!», министры и некоторые политики правого толка поддержали послание Эммануэля Макрона, опубликованное европейскими газетами 4 марта и ознаменовавшее начало его избирательной кампании перед выборами в Европарламент, пишет Le HuffPost. Однако представители оппозиции, как и ожидалось, нашли в нём повод для критики в адрес лидера Франции. Как отмечает издание, оппоненты главы государства как правого, так и левого толка, использовали для характеристики текста Макрона одно и то же слово — «двуличие».

«Какое двуличие! — написала в Twitter лидер избирательного списка партии «Непокорённая Франция» Манон Обри. — Европа Макрона — это не Европа свободы, защиты и прогресса, а Европа конкуренции, общественного раскола и консерватизма!»

Мнение Обри разделяет и её соратник по партии Адриен Кантеннан: «Четыре страницы поразительного двуличия: Макрон оплакивает последствия своей собственной политики! Европа прекрасно справится без таких пожарных, которые сами раздувают пожар».

«В том же духе» критикуют президента и представители Социалистической партии. По их словам, написанное в статье противоречит действиям главы государства в последние два года. «Мастер оптической иллюзии. Фальшивый прогрессист», — так отзывается об авторе статьи первый секретарь партии Оливье Фор.

Ту же реакцию послание вызвало и у представителей партий противоположного толка. «Он лжёт, поскольку предлагает прямо противоположное своим действиям», — считает лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По словам издания, обвинения в «двуличии» стали следствием занятой Макроном политической позиции — его знаменитый приём, получивший название «и в то же время», оставляет возможность для нападок представителям как правых, так и левых политических сил.

От левых партий президенту достаётся за так называемый прогрессизм. «Феноменальное лицемерие со стороны одного из главных виновников того, что ЕС разрушает нашу экономику и заставляет страны и работников конкурировать между собой. И вот внезапно он осознаёт, что это нехорошо, недемократично и неправильно», — негодует депутат партии «Непокорённая Франция» Даниэль Обоно.

В то же время правые нападают на главу государства за слова о «защите», которые сопровождаются отказом от восстановления государственных границ внутри ЕС. «За словами стоят действия, — подчёркивает глава избирательного списка партии «Национальное объединение». — Ни разу Макрон не сказал о том, что массовой иммиграции необходимо положить конец».