Foreign Policy: Макрон пытается идти по следам де Голля

Эммануэль Макрон проводит свою внешнюю политику, опираясь на принципы Шарля де Голля: суверенитет, независимость и самостоятельность Франции. При этом, как пишет Foreign Policy, он пытается поставить Францию выше других государств, проявляя несговорчивость с Великобританией по брекситу и призывая бороться против «националистической проказы» в Италии.

Два года назад Эммануэль Маркон был запечатлён на фотографии вместе с книгой — и хотя на снимке неясно, что это за произведение, он сам признался, что то были мемуары Шарля де Голля. И теперь, как пишет Foreign Policy, он сам пытается предстать перед французами, равно как перед европейцами и всем миром с той же политикой, какую вёл де Голль. Его отношения с Германией, Италией и Великобританией в последнее время стали более активными и более успешными.

Уже почти полвека каждому, кто занимает пост президента Франции, приходится определять соотношение своей политики с линией де Голля. И в особенности это касается взглядов основателя Пятой республики по поводу того, какое место должна занимать Франция в международных отношениях. Макрон также не преминул обозначить свою позицию в этом вопросе. Если не считать голлиста Франсуа Фийона, Макрон чаще всех упоминал имя де Голля во время своей предвыборной кампании, утверждая, что он полностью согласен с подходом де Голля и Миттерана к международным отношениям.

Как приверженец традиционных ценностей де Голль, так и социалист Миттеран и даже консерватор Жак Ширак считали, что внешняя политика Франции должна основываться на суверенитете, независимости и стратегической автономии. Однако, как отмечает автор статьи, такой стратегии пришёл конец с появлением Николя Саркози и Франсуа Олланда, которые привнесли неоконсерватизм во внешнюю политику Франции, уделяли особое внимание защите прав человека и отстаивали право на интервенцию в те страны, где права человека нарушаются. Это соотносилось с более близким сотрудничеством с США и западными странами через НАТО. Самым ярким воплощением этой политики стало свержение режима в Ливии, за которое ратовал Саркози.

Макрон же всегда отдавал приоритет взглядам де Голля перед проатлантическими позициями. «Демократию нельзя привнести извне без участия народа. Франция правильно сделала, что не стала участвовать в войне в Ираке и неправильно сделала, что вмешалась в Ливию», — приводит его слова автор статьи.

И раз уж во внутренней политике реформы Макрона натолкнулись на сопротивление «жёлтых жилетов», то он тем энергичнее стал действовать во внешнеполитической сфере. Так, в отношениях с Германией Макрон продолжает выступать с позиций де Голля. Например, они вместе с Ангелой Меркель отметили годовщину подписания договора о сотрудничестве между их странами, но при этом Франция не соглашается передать своё место в Совете Безопасности ООН Европейскому союзу и высказалась против немецко-российского проекта «Северный поток — 2».

Примерно в той же тональности действует Франция и в отношении брексита, отмечает автор статьи. Так, британский премьер-министр Тереза Мэй приезжала к Макрону, чтобы он поддержал её план выхода из ЕС, но по окончании встречи они даже не созвали пресс-конференцию. Точно также французский лидер не оправдал надежды британского и после европейского саммита в Зальцбурге. Вместо этого он заявил, что «те, кто говорил вам, что вы сможете легко прожить без Европы, что всё пройдёт хорошо, что это просто и будет много денег, — лжецы».

По мнению автора статьи, Макрон возрождает нелюбовь к Великобритании, присущую де Голлю. Тот в своё время неоднократно противодействовал попыткам Лондона вступить в европейское сообщество, а Макрон теперь, обсуждая брексит, «на всё говорит нет», жалуются британцы.

Равно как жалобы Лондона, так и пререкания Макрона с итальянцами «согрели бы сердце генерала» де Голля, пишет автор статьи. Так, он заявил о распространении «националистической проказы» вскоре после формирования итальянского правительства. С тех пор итальянские политики стали подбадривать «жёлтые жилеты» и призывать французов сменить своего «очень плохого президента». Больше того, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, не советуясь с французскими властями, приехал во Францию, чтобы встретиться с «жёлтыми жилетами». Макрон был возмущён, вызвал для объяснений итальянского посла, и в итоге ситуация превратилась в полномасштабный дипломатический кризис.

Впрочем, и во времена де Голля у Франции тоже был конфликт с Италией, которая в то время была ещё под управлением фашистов. Кроме того, Франция привыкла относиться к Италии как к второстепенному государству.

И хотя люди и проблемы европейского континента за эти полвека изменились, Макрон, как и де Голль, считает, что именно Франция должна играть лидирующую роль в том, чтобы на этот раз побороть популизм и нелиберализм. Впрочем, ещё одна книга на столе Макрона — «Красное и чёрное» Стендаля, а там главный герой сначала взобрался по лестнице власти, но потом больно с неё упал, напоминает Foreign Policy.