L’Obs: столкновение Макрона и Сальвини — хорошая новость для европейского единства

Недавний конфликт Франции и Италии, в котором многие склонны видеть начало конца Евросоюза, на деле является хорошей новостью для европейского единства, считает обозреватель Le Nouvel Observateur Винсан Жовер. По мнению автора, эта «яростная стычка» — первое свидетельство зарождения политических дебатов о судьбе Европы между странами ЕС за 40 лет существования Европарламента.
На первый взгляд, недавний конфликт Италии и Франции выглядел катастрофой, пишет обозреватель Le Nouvel Observateur Винсан Жовер. Взаимные оскорбления, отзыв французского посла из Рима, «яростная стычка» между двумя странами-основательницами ЕС в момент, когда Европа и без того расколота — всё это может показаться началом конца Евросоюза, прелюдией к его «самопотоплению», замечает автор.
Однако по мнению французского журналиста, на деле ссора между Парижем и Римом стала «вестником надежды» и хорошей новостью для Европы. В течение сорока лет после создания Европарламента, политических дебатов на общеевропейском уровне попросту не существовало, уверен автор. Все они сводились к сугубо национальным вопросам, обсуждаемым внутри отдельной страны, «оставляя европейский проект на откуп бюрократической машине Брюсселя».
«Отныне, впервые после создания единого рынка, благодаря столкновению Макрона и Сальвини, 27 стран-членов ЕС образуют и единое политическое поле», — считает Жовер. В этом, по его убеждению, и заключается парадокс кампании противостояния «прогрессистов» и «национал-популистов» Европы: она порождает общую политическую дискуссию «от Парижа до Рима, от Мадрида до Будапешта, от Вены до Бухареста», исход которой может привести Европу как к лучшему, так и к худшему.
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