Le Monde: отношения Италии и Франции сегодня оставляют желать лучшего

Париж отозвал посла из Рима после тайной встречи итальянских вице-премьеров с представителями «жёлтых жилетов». Как пишет Le Monde, действия Франции стали беспрецедентными на уровне двусторонних отношений с окончания войны, однако они следуют логике из-за очень быстрого обострения двусторонних отношений после прихода к власти в Италии коалиции «Лиги севера» и «Движения 5 звёзд».

Такого в отношениях Парижа и Рима не было с июня 1940 года, когда французский посол был вынужден поспешно покинуть страну после объявления войны Италией. Как пишет Le Monde, 7 февраля его французский посол был отозван во на родину для консультаций, что ознаменовало собой увеличение напряжённости в отношениях двух стран за последние месяцы на фоне избирательной кампании перед майскими европейскими выборами.

Как продолжает издание, пресс-релиз французского МИДа звучит предельно жёстко и осуждает «неоднократные обвинения», «необоснованные нападки», «возмутительные заявления» и «беспрецедентные с окончания войны вмешательства» со стороны двух итальянских вице-премьеров: лидера «Лиги севера» Маттео Сальвини и главы «Движения 5 звёзд» Луиджи Ди Майо. Причиной этому стало появление Ди Майо в Монтаржи на встрече с представителями «жёлтых жилетов», которые требует формирования Объединения гражданской инициативы для участия в европейских выборах.

«Все эти действия создают опасную ситуацию, которая вызывает вопросы по поводу будущих отношений итальянского правительства с Францией», — подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анес фон дер Мюлль.

Хотя отзыв посла обычно длится ограниченное время, он все равно представляет собой серьезную дипломатическую инициативу, крайнюю меру перед закрытием посольства или разрывом дипломатических отношений. Действия Франции стали беспрецедентными на уровне двусторонних отношений с окончания войны, а также чрезвычайно редким случаем среди стран-основательниц ЕС. Но хотя решение Парижа и представляется исключительной мерой, оно следует логике очень быстрого обострения двусторонних отношений после прихода к власти в Италии коалиции «Лиги севера» и «Движения 5 звёзд».

«Я не удивлён. Отношения Франции и Италии переживают самый серьёзный кризис с 1945 года, и двусторонняя напряжённость только усиливается на протяжении последних нескольких месяцев», — подчеркивает политолог и историк Марк Лазар из Парижского института политических исследований.

Ещё недавно напряжённость между Италией и Францией всегда была связана с традиционными темами трений между двумя странами: экономическое соперничество, позиция Франции по миграционному кризису и геополитическое раздражение Рима по поводу французских инициатив в деле национального примирения в Ливии. Но на протяжении последних нескольких недель складывается впечатление, что итальянское правительство стремится воспользоваться этой напряжённостью и создаёт по мере необходимости темы для конфликта. И данный кризис не пройдёт для сторон бесследно.

«Эта мера должна отправить чёткий сигнал Риму и показать, что так продолжаться не может. Кроме того, она должна сыграть на внутренних противоречиях в итальянской коалиции в надежде на то, что независимые деятели вмешаются, чтобы успокоить страсти», — полагает Марк Лазар.