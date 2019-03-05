Макрон: необходимо возродить Европу и защитить её от внешнего влияния

Эммануэль Макрон считает, что ЕС нуждается в серьёзном реформировании, если организация хочет сохранить свою целостность. В своём открытом обращении, опубликованном The Guardian, французский президент также призывает создать агентство по защите демократии, которое будет бороться с манипуляциями и кибератаками на европейских выборах.

В опубликованном The Guardian открытом послании президент Макрон обратился ко всем гражданам ЕС. В своей статье он напомнил, что уже через несколько недель пройдут выборы, «которые определят судьбу континента».

«Никогда со времён Второй мировой войны Европа не играла столь важной роли. И в то же время никогда она не находилась в такой опасности», — утверждает французский лидер.

По его мнению, символом европейского кризиса стал брексит. Британский референдум показал, что ЕС оказался не в состоянии удовлетворить потребность людей в защите от глобальных потрясений современного мира.

Вместе с тем замыкание стран на самих себе — это «ловушка, которая грозит целостности Европы». Националистам нельзя позволять использовать народный гнев в своих целях, убеждён Макрон.

«Мы достигли решающего этапа для нашего континента, момента, когда нам всем вместе необходимо политически и культурно заново сформировать нашу цивилизацию в меняющемся мире. Пришло время европейского возрождения. Поэтому, сопротивляясь искушению изоляции и раскола, я предлагаю нам выстраивать этот новый образ вокруг стремлений к свободе, защите и прогрессу», — подчёркивает президент.

На его взгляд, в основе проекта ЕС находится демократическая свобода. Но теперь ей угрожает опасность из-за попыток некоторых «иностранных держав повлиять на каждое европейское голосование».

В ответ на эту внешнюю угрозу Макрон предлагает создать агентство по защите демократии, которое во время выборов в странах ЕС будет бороться с кибератаками и манипуляциями. Кроме того, «руководствуясь теми же принципами независимости», он призывает запретить иностранное финансирование европейских политических партий.

Глава государства также выступает за пересмотр Шенгенской системы, создание общей пограничной полиции и европейского офиса по предоставлению убежища. «Все, кто хочет участвовать, должны исполнять обязательства по ответственности (строгий пограничный контроль) и солидарности (одна и та же политика по предоставлению убежища, с одними и теми же правилами приёма и отказа)», — отмечает он.

Кроме того, Макрон выдвигает идею созданию Европейского совета безопасности, который должен включать в свой состав Великобританию. При этом он считает необходимым реформировать политику конкуренции в ЕС. По его мнению, компании, которые нарушают установленные организацией правила и компрометируют её стратегические интересы, должны нести наказание.

Французский президент считает, что в конце года следует провести Европейскую конференцию, чтобы вынести на обсуждение все предложения о необходимых изменениях. После чего ключевые моменты программы Макрона можно будет воплотить в жизнь.

«Будут разногласия. Но что лучше, застывшая Европа или Европа, которая идёт вперёд, пусть порой и с разной скоростью, и которая открыта для всех? В такой Европе люди действительно вернут себе контроль над своим будущим», — заключает Макрон.