Le Parisen: горнолыжный отдых стал для Макрона непозволительной роскошью — как и для большинства французов

В отличие от своих предшественников на президентском посту Эммануэлю Макрону не удастся насладиться горнолыжным спортом, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, в последние десятилетия отдых на горнолыжных курортах превратился для большинства французов в символ недосягаемой роскоши. А лидеру страны не подобает придаваться занятиям, недоступным его гражданам, поясняет газета.

В этом году Эммануэлю Макрону не доведётся спускаться по «солнечным склонам» горнолыжного курорта Ла Монжи в Пиренеях — хоть его и нельзя назвать ни самым красивым, ни самым шикарным среди французских горнолыжных станций — или же придётся делать это тайно, пишет Le Parisien. Почему же этому любителю горнолыжного спорта, которого друзья называют «гением лыж», пришлось отложить в сторону спортивную форму, задаётся вопросом издание.



На рождество Макрон собирался отправиться на курорт, но отказался от этой идеи из-за отсутствия снега, рассказывает приближённый президента. Однако даже после того, как горные вершины покрылись снегом, глава Франции так и не запланировал поездку, замечает газета. Как поясняет автор статьи, на этот раз во время кризиса «жёлтых жилетов»: «Невозможно предаваться деятельности, которую общество считает уделом избранных».



По данным организации «Обсерватория неравенства», всего 8% французов имеют возможность посещать горнолыжные курорты хотя бы раз в два года, в то время как две трети граждан страны не выезжают на зимние каникулы вовсе. Как замечает журналист, в период, когда средний класс с трудом сводит коны с концами, президенту не стоит повторять прошлогоднюю ошибку: в декабре 2017 года глава государства, одетый в горнолыжный костюм, рассуждал о судьбе безработных граждан страны, стоя у дверей курортной пекарни. «Не все по достоинству оценили контраст между его словами и образом», — иронизирует автор.



Времена, когда бывший президент Франции Валери Жискар Д’Эстен с улыбкой позировал фотографам на подъёмнике или скользил по склону в 1970-х годах, похоже, остались далеко позади, пишет издание. При этом Д’Эстен предпочитал останавливаться в «Курше» — как называют «посвящённые» Куршевель. В те дни подобные снимки несли иной посыл: «в здоровом теле здоровый дух».



То же впечатление производил и «китчевый» предвыборный ролик Доминика Стросс-Кана, снятый в преддверии парламентских выборов 1986 года. В нём политик-социалист демонстрировал свои лучшие приёмы на фоне заснеженных шале и елей под музыку из кинофильма «Розовая Пантера».



Что же произошло потом, недоумевает газета: «Почему этот вид спорта в глазах общественного мнения стал настолько скандальным?»



«После 1968 года это было так современно! Показать себя катающимся на лыжах в непринуждённой обстановке, что в то же время символизировало путь вперёд», — рассказывает социолог Жан Виар. В те времена правительство с гордостью рапортовало о количестве выезжающих на отдых, поскольку оно постоянно росло.



«Сегодня всё по-другому, — поясняет эксперт. — Это стало крайне дорогостоящим занятием для элит. Раньше французы говорили: «Завтра и я поеду на горных лыжах». Сегодня этот спорт олицетворяет для них то, чего у них никогда не будет».



Как напоминает издание, пока «надежды на светлое будущее» росли, его проводники — политики левого фланга — всё чаще вынуждены были воздерживаться от любви к горнолыжному спорту. Так, в частности, поступали Франсуа Миттеран и Франсуа Олланд. Однако политики правого толка, за исключением Жака Ширака, продолжали демонстрировать свою любовь к горным лыжам и шикарным зимним курортам. Так, в 2009 году Николя Сракози провёл каникулы в роскошном пятизвёздочном шале на курорте Межев, что, конечно, не укрылось от внимания французов и, вкупе с другими излишествами президента, нанесло серьёзный урон его имиджу. А в 2008 году каникулы премьер-министра страны Франсуа Фийона и размещение его личной охраны на курорте Валь-д’Изе́р обошлись налогоплательщикам в €20 тыс., что вызвало возмущение Генеральной дирекции администрации и госуслуг и после чего глава правительства был призван к порядку.



Спустя десять лет горнолыжный спорт стал роскошью: «Если вы президент всех французов, вам не позволено общественное поведение, недоступное им», — замечает Виар. Даже если Эммануэль Макрон провёл в Пиренеях всю свою юность.