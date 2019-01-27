Le Figaro: Макрон вспомнил о предвыборных «приёмах», чтобы отвоевать народную любовь

Эммануэль Макрон возобновил встречи с французами после длительного перерыва, связанного с «кризисом «жёлтых жилетов», пишет Le Figaro. Президент даже разгрузил свой график, чтобы иметь возможность осуществлять незапланированные визиты и организовывать «выходы в народ» в последнюю минуту, сообщает издание. По мнению газеты, такой подход сильно походит на предвыборную кампанию, цель которой — завоевать расположение французов способом, который лучше всего удаётся лидеру страны.

После начала большого национального обсуждения во Франции Эммануэль Макрон возобновил встречи с гражданами страны, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, порой они носят импровизированный характер и нередко организуются в последний момент.

В пятницу, 18 января, когда президентский кортеж мчался по дорогам департамента Лот во Франции, местная жительница, поджидавшая у обочины, увидела Эммануэля Макрона и позвала его. Президент это заметил и распорядился остановить машину, вызвав смятение среди сотрудников своей службы безопасности, которые вынуждены были резко затормозить, чудом избежали столкновения, а затем должны были обустроить зону безопасности «в чистом поле». Мать семейства Люси Дельвер побеседовала с главой государства и протянула ему листки бумаги. «Не забывайте о проблемах окружающей среды, господин президент», — посоветовала Макрону француженка.

Как отмечает газета, вся эта сцена была запечатлена фотографом Елисейского дворца. Изображение этой беседы украшает теперь главную страницу официального аккаунта французского президента в Twitter.

«Искусство импровизации. Умение найти подход к людям, усиленное пиар-активностью. Эммануэль Макрон вновь вернулся к приёмам свой предвыборной кампании», — пишет Le Figaro. Как сообщается, ради возможности изменить программу в последний момент, график президента был существенно разгружен. Так, в четверг, вместо намеченного программой визита в департамент Сена и Марна, лидер страны отправился в Дром, чтобы обсудить с министром сельского хозяйства проблемы деревенской жизни.

Бесконечные консультации, встречи с представителями различных регионов, ассоциаций, поиски новых форматов общения с гражданами — всё это «имеет привкус предвыборной кампании», — замечает газета. «Покорять сцены, отвечать на вопросы, убеждать несогласных, глядя им в глаза — вот сфера, в которой глава государства чувствует себя наиболее способным и успешным», — полагает авто статьи.

Как напоминает издание, до начала кризиса «жёлтых жилетов» Эммануэль Макрон уже несколько раз пытался «выбраться в люди». К примеру, во время совершения «мемориального турне» или визита в неблагополучный район острова Сан-Мартен. Однако последний эпизод обернулся против него. Его фото с местным жителем, показавщим во время съёмки неприличный жест, возмутило французское общество.

Тем не менее, обычно такие мероприятия Макрону удаются, замечает издание. И возможно, именно в этом и заключается цель кампании, скрывающей свою истинную сущность — победить в заранее выигрышной битве, предполагает газета.