Telegraph: не Макрону учить британцев, как управлять демократической страной

Президент Франции Эммануэль Макрон уже не в первый раз вмешивается во внутренние дела Великобритании, сетует The Daily Telegraph, комментируя его недавние заявления по брекситу и референдумам. По мнению издания, французскому лидеру, которому пока не удаётся наладить контакт со своими гражданами, не следует поучать Британию тому, как должна функционировать хорошая демократия.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Я вам скажу, чего я ожидаю [после голосования по брекситу]…

Французский президент влез во внутренние дела Великобритании, и это происходит уже не в первый раз. В своём последнем выступлении он раскритиковал дебаты, предварявшие голосование по брекситу.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Удачи представителям той страны, которые должны воплотить в жизнь несуществующую вещь и объяснить народу: вы проголосовали по вопросу, по которому мы вам врали.

Это было явно послание и для внутренней аудитории: для gilets jaunes или «жёлтых жилетов». Последние призывают к радикальным переменам во Франции по поражающе огромному перечню вопросов: от более справедливого налогообложения до более качественных госуслуг и повышения покупательной способности.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Все политики получают крупные суммы денег, а для народа ничего не остаётся.

Макрон феерическим образом недооценил бунт со стороны низшего и среднего классов. После его избрания в мае 2017 года рейтинг его популярности резко упал с 65% до приблизительно 20%. Теперь он самый непопулярный президент в истории Франции.

Многие в Великобритании согласились бы с тем, что сложностям процесса выхода из ЕС не было уделено должного внимания. Однако крайне неприятно слушать наставления от лидера, который был избран благодаря обещанию обновить представительскую демократию широких масс, а сам при этом возвращается к статусу монарха.

«Жёлтые жилеты» продемонстрировали недостаток демократии в самом сердце президентской системы Франции, когда последней не удаётся наладить контакт с местными политиками и народом.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Отели, кафе, рестораны. Я могу перейти эту улицу и найти вам работу.

Всё это также демонстрирует слабость парламента, который зачастую походит на место, где автоматически утверждают любую волю президента.

Макрон запоздало сошёл со своего пьедестала, чтобы провести местные дебаты о демократическом будущем Франции.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Но в те времена, в которые мы живём, это многое говорит о том, чем могут обернуться референдумы, которые кажутся чем-то хорошим.

Без сомнения, речь тут идёт о частном мнении, но это не даёт президенту оснований поучать Великобританию тому, как ей следует управлять хорошей демократией.

Дата публикации 17 января 2019 года.