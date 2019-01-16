Spiegel: лицо «жёлтых жилетов» верит в революцию, но не в уступки Макрона

Медсестра Ингрид Левавассёр, представляющая «жёлтые жилеты» во Франции, считает, что Эммануэль Макрон презирает их движение и относится к нему высокомерно. В интервью немецкому журналу Der Spiegel она выразила убеждение, что президент на самом деле не собирается ничего менять, и не нужно питать никаких иллюзий по этому поводу. Тем не менее во Франции сейчас совершается революция, и ничего не будет так, как прежде: жизнь разделится на «до» и «после» «жёлтых жилетов».

Ингрид Левавассёр работает медсестрой во Франции, однако некоторое время назад она стала лицом «жёлтых жилетов» и представляет их интересы в соцсетях и на токшоу, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Репортёры издания также провели интервью с 31-летней активисткой и выяснили, что она думает о нынешнем положении дел в стране.

С точки зрения Левавассёр, Макрон до сих пор не изменил своего курса, а его цели остались прежними. «Неважно, чего мы требуем — он будет всегда придерживаться своих первоначальных идей. Мы не должны питать никаких иллюзий по этому поводу», — заявила представительница «жёлтых жилетов» в интервью Der Spiegel.

Она также сказала, что не верит в искренность Макрона в вопросе проведения больших общественных дебатов, которые должны продлиться до марта. «Он высокомерно относится к нашему движению и презирает его, — считает Левавассёр. — Большие дебаты, о которых он сейчас говорит, в действительности никакие не дебаты. Вместо этого будет произноситься одна речь за другой». По её словам, для первого проведения дебатов в ратушу её округа приглашено 700 человек — и совершенно непонятно, каким образом они могут дискутировать одновременно.

Левавассёр напомнила, что во Франции примерно 36 тыс. коммун, и только в 5 тыс. из них имеются книги жалоб. Поэтому неясно, как можно за короткий срок собрать и всерьёз обработать огромное число жалоб. Французская медсестра из «жёлтых жилетов» убеждена, что это невозможно.

Сейчас «жёлтые жилеты» занимаются созданием новой интернет-платформы, где будут собираться и классифицироваться все жалобы. После этого на их основании будут выдвигаться предложения и требования. Сама Левавассёр выступает за понижение налога на основные продукты питания. Например, НДС на молоко необходимо сократить до минимального. В случае пропитания речь идёт действительно о базовых потребностях, подчеркнула француженка в интервью немецкому журналу.

Помимо этого, она подписала петицию о повышении заработной платы в сфере ухода за людьми, которые в нём нуждаются. По её мнению, если президент в состоянии повысить зарплату полиции, он должен быть готов больше платить и тем, кто оказывает помощь другим. Работа медсестры неблагодарная, тяжёлая и предоставляет мало возможностей карьерного роста. «Мы постоянно сталкиваемся со страданиями людей — и нам за это очень плохо платят». Среди «жёлтых жилетов» присутствует много представителей сферы услуг, работников булочных, кассиров из супермаркетов, служащих городской администрации, но также и рабочих, механиков, заверила немецких журналистов Ингрид Левавассёр.

Она отметила, что зарплаты многих госслужащих на протяжении восьми лет были практически заморожены. Хотя время от времени они получают надбавки — например, за работу в выходные или ночные часы — отчисления на пенсию с них не идут. В итоге многие усердно трудятся всю жизнь, а в итоге вынуждены обходиться минимальной пенсией, подчеркнула активистка.

По мнению Левавассёр, во Франции сейчас происходит революция. Люди больше не хотят прятаться. «Мы на пути к тому, чтобы изменить положение вещей в этой стране, — заявила она в интервью Der Spiegel. — Будет разделение «до» и «после» «жёлтых жилетов». Ничто не будет, как прежде». Даже если на улицы выходит не так много людей, движение опирается на широкую поддержку населения. Про французов часто говорят, что они многим возмущаются, потом довольствуются малым, а после снова негодуют, и так оно и есть. Однако их негодование справедливо, потому что в действительности ничего пока достигнуто не было, считает Ингрид Левавассёр.

Что будет дальше, наверняка не известно. Сейчас «жёлтые жилеты» ищут способы дать силу предложениям, с которыми выступают. Они должны проявить единство и, возможно, основать свою партию, полагает Левавассёр. Тот факт, что подобным образом действовал и Эммануэль Макрон, её не смущает. «Однако я всё сделала бы иначе, чем он», — уточнила представительница «жёлтых жилетов» в интервью Der Spiegel.