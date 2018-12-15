Die Presse: в борьбе с протестами в Египте продают жёлтые жилеты только по разрешению полиции

Многие протестующие в Египте начали следовать примеру французских демонстрантов и выходить на улицу в жёлтых сигнальных жилетах, сообщает австрийская газета Die Presse. Чтобы помешать распространению этого движения, власти страны прибегли к оригинальному средству: теперь для приобретения такого жилета египтянам понадобится специальное разрешение от полиции.

Власти Египта прибегли к необычному средству, когда граждане страны решили последовать примеру протестующих во Франции, отмечает австрийская газета Die Presse.

Многие демонстранты на Ближнем Востоке уже начали копировать протесты «жёлтых жилетов» и вышли на улицы в ярких рабочих накидках. Египет в связи с этим прибег к оригинальному способу помешать своим гражданам в неугодном властям использовании жёлтых сигнальных жилетов, пишет издание. Теперь для их покупки потребуется специальное полицейское разрешение.

Как сообщается в статье, импортёры и оптовые фирмы были проинформированы о новых правилах продажи на закрытой встрече с высокопоставленными представителями полиции в Каире.

Также четыре магазина в центре египетской столицы подтвердили журналистам, что по требованию полиции они больше не будут продавать жёлтые транспортные предупредительные жилеты.

Некоторые из занимающих сторону правительства египетских СМИ даже утверждают, что за движением «жёлтых жилетов» во Франции стоят радикальные исламисты. Аналогичную точку зрения распространяют и Объединённые Арабские Эмираты, пишет австрийская газета. В свою очередь Турция утверждает, что организатором протестов является финансист Джордж Сорос, отмечает Die Presse.