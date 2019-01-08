Bild: Италия дала пощёчину Макрону, поддержав протест «жёлтых жилетов»

Французский президент Эммануэль Макрон получил хорошую пощёчину от итальянского правительства, пишет Bild. Как поясняет немецкий таблоид, в Риме поддержали протест «жёлтых жилетов». Министр внутренних дел Маттео Сальвини высказался за «честных граждан», протестующих против президента Франции, а вице-премьер Луиджи Ди Майо пожелал им не сдаваться.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил хорошую оплеуху, пишет немецкий таблоид Bild. Правительство средиземноморской соседки Франции открыто поддержало протестное движение «жёлтых жилетов».

«Жёлтые жилеты, не отступайте!» — написал в блоге своей партии «Движение 5 звёзд» вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо. Он также отметил, что Италия с первых дней следит за их борьбой.

Как отмечает издание, один из лидеров правой популистской партии «Лига» и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини поддержал своего коллегу. Он заявил, что поддерживает «честных граждан» в протесте против президента, правящего «против своего народа». Подразумевался при этом французский президент Эммануэль Макрон, поясняет немецкий таблоид.

Луиджи Ди Майо также написал в блоге своей партии, что дух, исходящий от «жёлтых жилетов» — тот же самый, который воодушевлял «Движение 5 звёзд» с 2009 года — и, «несмотря на оскорбления и насмешки», менее чем за четыре года привёл партию в парламент.

«Жёлтые жилеты» донимают правительство Эммануэля Макрона с ноября, напоминает издание. В прошедшие выходные по всей Франции в манифестациях, по официальным данным, принимали участие около 50 тыс. человек. В ходе снова набиравших силу протестов дело доходило до столкновений с силами безопасности. Особенно возмутительными были бесчинства демонстрантов, пытавшихся взять штурмом здание министерства официального представителя правительства Бенджамина Гриво, сообщает Bild.