Die Welt: дружба Макрона и Меркель дала трещину — не без помощи России

Дружба Берлина и Парижа становится всё более хрупкой, пишет Die Welt. И русские с «их хорошим чутьём на реальную силу» это прекрасно понимают и используют. К тому же своим проектом «Северного потока — 2» Москва в определённой степени поспособствовала ухудшению отношений двух стран, отмечает немецкое издание.

Немецко-французская дружба, о которой так много говорят, становится всё более хрупкой, пишет Die Welt. Противоположные цели в сфере энергетики, обороны и финансов свидетельствуют о разладе в отношениях двух стран.



В декабре канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором призвали немедленно отпустить украинских моряков, «незаконно задержанных» в Керченском проливе. Но никакой реакции со стороны Москвы не последовало. Видимо, русские с «их хорошим чутьём на реальную силу» поняли, что ослабевающие Париж и Берлин всего лишь сделали «пустой жест», полагает автор статьи.



И такое видение ситуации не так далеко от реальности, как может показаться, продолжает издание. Недавно вице-канцлер Олаф Шольц открыто продемонстрировал своё неуважение по отношению к французам и заявил, что Париж должен уступить Евросоюзу своё место в Совбезе ООН. Стоит отметить, что эти слова прозвучали из уст одного из потенциальных преемников Ангелы Меркель, подчёркивает автор.



В декабре Еврокомиссар по бюджету от партии ХДС Гюнтер Эттингер раскритиковал Макрона за то, что он пытается усмирить протестующих «жёлтых жилетов» дополнительными программами государственных выплат. Эти сверхплановые затраты — не «единоразовые рождественские подарки», а структурные и стабильные выплаты, пояснил политик. Также Эттингер обвинил Париж в нарушении одного из пунктов Маастрихтского договора о предельном дефиците государственного бюджета. Таким образом он выставил Францию ненадёжной страной с некомпетентным руководством.



С одной стороны такими выпадами в адрес Франции Германия пытается отвлечь внимание от своих собственных проблем, ведь страна находится на грани рецессии, продолжает издание. Но для критики в адрес Парижа есть и другая причина. Берлин недоволен тем, что Макрон пытается вывести свою интервенционистскую и реформистскую Францию на лидирующую роль в Евросоюзе. Французский лидер вмешивается в военные события в Сирии и Африке, а также изредка возражает главе Кремля Владимиру Путину. Такая активная позиция, как яркий бренд, контрастирует с блеклой Германией Меркель и её пассивностью.



Франция также предложила создать единую европейскую армию, и канцлер Германии поддержала эту идею, но французские генералы, как они сами выразились, не хотят «германизироваться». Такой подбор слов свидетельствует о том, что Париж претендует на особую роль в сфере обеспечения безопасности. Во время слушаний в Национальном собрании Франции глава генштаба страны Франсуа Лекуантра заявил, что у Парижа и Берлина различные взгляды на применение «военной силы». Если допустить, что это заявление касалось ядерного оружия, то всем внешним наблюдателям, включая Вашингтон и Москву, станет понятно, что сотрудничеству Германии и Франции в военной сфере есть предел.



Антинемецкие настроения во Франции свойствены многим политикам как правого, так и левого толка. Спорным в отношениях двух стран остаются и планы по реализации проекта «Северный поток — 2». Некоторые немецкие политики убеждены, что ввод в эксплуатацию российского газопровода расколет ЕС, приведёт к капитуляции Запада и соответственно отказу от защиты украинской независимости.