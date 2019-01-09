Times: Рим отказывается одалживать Парижу работы да Винчи из-за политических разногласий

Итальянские власти пригрозили, что не станут передавать коллекцию картин Леонардо да Винчи в Лувр, где планируют провести выставку художника, пишет The Times. Это решение связывают с противоречиями между националистическим правительством Рима и французским президентом, которые обострились ещё сильнее на фоне протестов «жёлтых жилетов», пишет The Times.

Рим отказывается одолжить ключевые работы Леонардо да Винчи Парижу, который планирует провести выставку работ знаменитого художника. Это решение связывают с неприязнью, которое националистическое итальянское правительство испытывает к французскому президенту Эммануэлю Макрону, пишет The Times.

По словам издания, ещё в конце прошлого года власти Италии пригрозили, что вопреки обещаниям предыдущего правительства они могут отменить временную передачу картин Лувру. Ситуация обострилась после того, как лидер крупнейшей партии страны «Движения пяти звёзд» Луиджи Ди Майо предложил свою поддержку французским «жёлтым жилетам».

Айке Шмидт, директор флорентийской Галереи Уффици, заявил, что музей не будет одалживать работы да Винчи, «которые считаются слишком хрупкими для перевозки». Он обратил внимание, что парижские коллеги никогда не делятся находящейся у них «Моной Лизой».

Выставка в Лувре приурочена к 500-летию со дня смерти итальянского мастера и, по задумке организаторов, должна стать крупнейшей в своём роде. Представители французской галереи заявляют, что это «ведущее культурное и дипломатическое событие» будет включать «великолепные произведения искусства, в первую очередь предоставленные Королевской коллекцией Елизаветы II».

По мнению министра культуры Италии Лучии Боргонцони, в результате передачи коллекции да Винчи её страна «окажется на периферии значительного культурного события». Знакомый с ситуацией источник сообщает, что окончательное решение о картинах ещё непринято. Но в официальные представители Рима говорят, что «500-ая годовщина касается и Италии, ведь Леонардо был итальянцем».

Обеспокоенные грядущим брекситом, который может осложнить обмен между европейскими музеями, британские культурные деятели раскритиковали позицию Рима. Бывший руководитель Королевской академии искусств Чарльз Смит признался, что действия итальянских властей вызывают у него сожаление, потому что они «использует националистическую политику, чтобы создать трудности» для празднования годовщины, «имеющей огромное значение для Европы в целом».