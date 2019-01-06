Welt: качественно новый уровень насилия — «жёлтые жилеты» и слышать не желают о диалоге с Макроном

Во Франции вновь прошли массовые протесты «жёлтых жилетов», передаёт Welt. И судя по тому, как французы дают выход своему гневу, насилие в стране «вышло на качественно новый уровень», отмечает немецкий телеканал.

Во Франции вновь прошли массовые протесты «жёлтых жилетов». И в этот раз не обошлось без серьёзных столкновений. 50 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политики президента Макрона. В Париже дело даже дошло до штурма бюро официального представителя правительства. Судя по всему, насилие вышло на качественно новый уровень. В свою очередь, Макрон призвал к сдержанности и диалогу. Протестное движение раскритиковали и в Германии, например, глава фракции зелёных в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт. По её словам, необязательно устраивать поджоги, чтобы добиться выполнения своих требований. С подробностями Пердита Хайзе.



Густой чёрный дым на улицах Парижа. До поздней ночи продолжались столкновения противников правительства с полицией. Уже во второй половине дня гнев протестующих вылился в чистое насилие. На бульваре Сен-Жермен подожгли автомобиль, несколько мотороллеров и мусорных баков, а на Сене огонь охватил один из кораблей-ресторанов. На мосту перед музеем Орсе демонстрант напал на сотрудника полиции. Полицейские же попытались оттеснить протестующих при помощи слезоточивого газа.



ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Они применяют дымовые гранаты, и ты слышишь: «Бум! Бум! Бум!» А затем людям в лица прилетают вот такие вот пули.



Несколько человек получили ранения. Агрессивные участники протеста ворвались в бюро официального представителя правительства. Президент Франции Макрон призвал к сдержанности и написал у себя в Twitter: «В очередной раз наша Республика стала жертвой жестокого насилия. <...> Всем необходимо взять себя в руки и вернуться к диалогу».

Разгневанные французы, однако, не хотят об этом ничего слышать. «Макрон, уходи!» — скандируют они на Елисейских полях. Тысячи «жёлтых жилетов» вновь вышли на улицы. «Это восстание? Нет, Макрон, это революция!» — угрожают они. С ноября участники движения протестуют против повышения цен и налогов, а также добиваются роста потребительской способности французов.

ВТОРОЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы имеем право выразить наш протест. Нам надоело постоянно только платить и платить. Мы больше не хотим быть рабами и выживать на зарплату.

ТРЕТИЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: На протяжении 20 лет мы туже затягивали пояса. Всё, хватит! Мы до сих пор живём как крепостные!

Не только в Париже люди дали выход своему недовольству. По всей стране на улицы вышли около 50 тысяч критиков правительства.

Дата выхода в эфир 06 января 2019 года.