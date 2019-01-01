Libération: новогоднее обращение Макрона стало попыткой перейти в контрнаступление

В своём новогоднем обращении к нации 31 декабря Эммануэль Макрон «попытался перейти в контрнаступление против «жёлтых жилетов», — пишет Libération. По словам газеты, обращаясь к французам, глава государства постарался ответить на существующую в обществе ярость, одновременно заклеймив тех, кто распространяет ненависть, прикрываясь голосом народа.

В своём новогоднем обращении к нации 31 декабря Эммануэль Макрон «попытался перейти в контрнаступление против «жёлтых жилетов», — пишет Libération. Как сообщает издание, во время своего второго по счёту новогоднего обращения к французам Эммануэль Макрон старался, чтобы его голос звучал «как можно живее», и говорил быстрее обычного, сопровождая свою речь энергичной жестикуляцией, однако посчитал нужным воздержаться от очередных слов «раскаяния», подобных тем, что он произнёс 10 декабря, в попытке ответить на требования «жёлтых жилетов».

Как отмечает издание, учитывая, что президент был обескуражен «бунтом, мишенью которого является он сам», все ждали от него поведения, не привлекающего к себе внимания, заботы о том, как не спровоцировать очередную ярость. Однако в новогоднем обращении лидер страны предстал перед зрителями «гордым» за Францию и французов, «занятым работой» и «полным решимости вести борьбу» — то есть «с постоянством и уверенностью» продолжать «линию», выбранную им с первых дней прихода к власти.

Речь, по словам Макрона, идёт о создании проекта, который будет одновременно «глубоко французским и европейским». Риску навлечь на себя волну насмешек со стороны тех, кто видит в нём «олицетворение капитализма и глобализации», президент подчеркнул, что этот проект должен стать ответом на «болезнь западной цивилизации» и «кризис европейской мечты» на фоне «приближающегося к своей кончине ультралиберального финансового капитализма».

Ярость, охватившая французское общество несколько месяцев назад, была, по словам Макрона «спасительным» волеизъявлением народа, «не покоряющегося безропотно» и верящего в свою свободность «изменить жизнь к лучшему». При этом утверждения о том, что можно «зарабатывать больше, работая меньше» и «сделать воздух чище, ничего не меняя», президент назвал «политической ложью». Кроме того, глава государства выразил недоумение в отношении тех, кто «упорно подрывает уважение» к стране, которая предоставляет им бесплатное образование и здравоохранение.

В своём новогоднем обращении президент вспомнил и о гражданах страны, живущих в «стеснённых» условиях: матерях, работниках сельского хозяйства и пенсионерах — всех тех, кто не чувствует к себе уважения со стороны власти. При этом глава государства уточнил, что достоинство также подразумевает «уважение к республиканскому порядку» и жёстко высказался в адрес тех, кто «делает вид, что говорит от имени народа», однако на деле высказывается от имени «охваченной ненавистью толпы». Этим «отрицателям Франции» лидер страны пообещал «ответ без снисхождения».

Что касается планов Макрона в отношении Европы, президент пообещал представить в течение ближайших недель «обновлённый европейский проект», способный «покончить с ощущением беспомощности», которым охвачен сегодня континент. Одновременно с этим, как и год назад, глава Франции раскритиковал «национальный эгоизм» и «экстремистов», которые подпитывают его. Сам Макрон, по его словам, искренне верит в «Европу, способную лучше защищать и дарить надежду», обеспечивая инновации, фискальную справедливость и коллективный ответ на миграционный вызов.