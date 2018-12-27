Les Echos: «жёлтые жилеты» отражают неравенство, которое царит во всём мире

Протесты «жёлтых жилетов», которые проходят во Франции, отражают более глубинные процессы, которые происходят во всём мире, пишет автор статьи Les Echos. По его словам, после цифровой революции и связанных с ней социальных изменений людям необходим новый общественный договор, и ни правые, ни левые силы пока не могут его предложить.

Демонстрации «жёлтых жилетов» вписываются в традиции французской культуры с её революциями и протестами, пишет палеоантрополог Паскаль Пик в своей статье для Les Echos. По его словам, не нужно быть мудрецом, чтобы предугадать, что произойдёт после брексита и манипуляций с демократией в странах всего мира.

Так, во Франции Жак Ширак ещё 20 лет назад говорил про социальное неравенство, потом пришёл цифровой разрыв, а потом и экологические проблемы, но правительство так ничего и не сделало. В Великобритании брексит случился потому, что народ больше не доверяет своему правительству и ещё меньше — общеевропейскому.

Автор статьи описывает эксперимент, при котором двум испытуемым даётся сумма, и один из них волен выбрать, какой частью денег поделиться со вторым, а второй может принять предложение, а может отказаться, и тогда ни один из них ничего не получает. Результаты показали, что в среднем второй получал от 35% до 45% суммы, и если предлагали меньше, то он отказывался: вместо того чтобы первый получал больше, а второй меньше, они предпочитали вариант, когда первый теряет больше, а они меньше.

Люди согласны получать меньше, чем те, кто ими руководит, но при условии, что они соблюдают правила игры, делает вывод автор статьи. Если же этого не выходит, люди протестуют, и тогда приходят политики-популисты. Причём народ часто выбирает тех, кто похож на правителей прошлого. В качестве примера Паскаль Пик приводит Путина и царей, Си Цзиньпина и императоров, Эрдогана и султанов, Орбана и воевод, Трампа и «большого человека», Терезу Мэй и особое место женщин в британской истории. А во Франции, по его мнению, Макрон похож на Наполеона.

Весь мир, по словам автора статьи, стремится найти для себя новое будущее, и при этом как правые, так и левые силы не могут предложить решение. Произошла цифровая революция, и в связи с этим должен возникнуть и новый общественный договор, пишет Паскаль Пик. Он удивляется, что в отличие от Адама Смита и Карла Маркса современные социологи и политики не смогли предсказать развитие событий.

«Жёлтые жилеты» — это не бедняки и не безработные. В плане доходов они находятся чуть ниже среднего класса, но учитывая, как размылись его границы, они чувствуют себя обездоленными. И это размытие происходит уже больше десяти лет.

В Штатах олицетворением этого процесса стала Калифорния, в которой живёт максимальное число как миллиардеров, так и бедняков. И происходит это не по желанию корпораций или Голливуда, а из-за радикальных социально-экономических изменений.

Автор статьи приветствует избрание Макрона на пост президента Франции: по его мнению, он способен открыть дверь в лучшее будущее, хоть и не смог оценить силу социальных потрясений. Паскаль Пик уверен: весь мир смотрит на Францию, и если ей не удастся покончить с вопиющим неравенством на этот раз, то целый этап человеческой эволюции окажется под вопросом.