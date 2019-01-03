Guardian: Вагенкнехт пообещала, что в 2019 году немецкие левые выйдут на улицы как «жёлтые жилеты»

Сара Вагенкнехт — основательница движения «Подъём», объединяющего немецких левых, — заявила, что в 2019 году члены её политической силы «выйдут на улицы как «жёлтые жилеты», пишет The Guardian.

По словам Вагенкнехт, французские демонстрации смогли убедить её в том, что можно производить изменения, даже не будучи политической партией. В качестве мощной мотивирующей силы для протестного движения она назвала рост неравенства в Германии, а также разочарование по поводу неудачных попыток правительства адекватным образом решить эту проблему.

«У нас большие планы на следующий год в немалой степени потому, что мы признаём: когда люди— особенно те, у кого в течение многих лет не было политического голоса и кто путём протестов вновь его обнаруживает, — выходят на улицы протестовать, тогда могут произойти политические перемены. Именно это мы сейчас наблюдаем во Франции», — отметила Вагенкнехт.

При этом она поспешила заявить, что не поддерживает насилие. Однако глава фракции левых указала на то, что сочувствует тем, кто испытывает необходимость применять его для выражения собственного гнева.

«Думаю, что совершенно неверно сводить движение «жёлтых жилетов» во Франции к насилию, — подчеркнула Вагенкнехт. — Разумеется, среди протестующих есть те, кто готов к насилию, однако данное движение гораздо шире этого».

«Я хочу ясно дать понять, что мы не хотим насилия, но в то же самое время вы должны признать, что это явное выражение сдерживаемого гнева. Он не появляется просто так из ниоткуда», — добавила она.