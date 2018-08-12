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Лидер немецких левых: США боятся альянса России и Германии — и правильно делают

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Европа должна налаживать плодотворное сотрудничество с Россией, а не идти на поводу у США, заявила в интервью Frankfurter Allgemeine председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт. «Соединённые Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают», — подчеркнула политик.
Лидер немецких левых: США боятся альянса России и Германии — и правильно делают
Reuters

Именно Соединённые Штаты ставят под вопрос существование западного блока, заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт.

«Вот уже на протяжении нескольких лет США преследуют свои собственные интересы, с приходом же Трампа — агрессивным способом. Они (интересы США. — ИноТВ) противоречат интересам Европы в важнейших вопросах — и не только экономических. Своими войнами за ресурсы Соединённые Штаты дестабилизировали Ближний Восток и продолжают делать это в Иране. Причём расплачиваться за это приходится в первую очередь Европе. Мы не должны подчиняться политике, которая противоречит нашим интересам», — констатировала Вагенкнехт.

В интересах Европы, подчеркнула председатель фракции левых в бундестаге, «стабильный Ближний Восток и плодотворное сотрудничество с Россией».

«Соединённые Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают», — добавила Сара Вагенкнехт.

Что же касается самого Евросоюза, то, по словам немецкого политика, в настоящий момент для демократизации Европы «нет абсолютно никаких предпосылок».

«У нас нет настоящих европейских партий, нет у нас и европейской общественности. Кроме того, Европарламент сильно ограничен в правах, а крупные концерны по-прежнему без стеснения оказывают воздействие на Брюссель», — отметила председатель фракции левых в немецком парламенте Сара Вагенкнехт.

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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