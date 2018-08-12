Лидер немецких левых: США боятся альянса России и Германии — и правильно делают

19:23
СМИ назвали возможную причину смерти актёра Анатолия Узденского
Народный артист России, актёр театра «Современник» Анатолий Узденский имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, что могло стать причиной смерти.
19:23
Роналду забил на восьмой минуте дебютного матча в составе «Ювентуса»
Звёздный форвард Криштиану Роналду, в летнее межсезонье перешедший из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», сумел отличиться забитым мячом в первом же поединке в составе новой команды.
19:12
Посол США призвал Британию оказать давление на Иран
США призывают Великобританию перейти на их сторону в вопросе иранской ядерной сделки. Об этом в авторской статье в газете The Sunday Telegraph заявил американский посол в Лондоне Вуд Джонсон.
19:06
Российский гимнаст Далалоян стал чемпионом Европы в опорном прыжке
Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл соревнования в опорном прыжке на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго.
18:59
В ФХР заявили о готовности отстаивать действующий формат олимпийского турнира
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала официальное заявление, в котором отмечается, что организация намерена отстаивать на всех уровнях сохранение действующего формата олимпийского турнира.
18:58
Гафт прокомментировал смерть актёра театра «Современник» Анатолия Узденского
Актёр театра «Современник» Валентин Гафт прокомментировал в беседе с Inforeactor смерть работавшего в театре артиста Анатолия Узденского.
18:50
СМИ: На севере Сирии в результате взрыва погибли 36 человек
В сирийской деревне Сармада, расположенной возле границы с Турцией, произошёл взрыв, в результате которого погибли не менее 36 человек.
18:45
Российский гимнаст выразил недовольство судейством на чемпионате Европы
Российский гимнаст Николай Куксенков выразил недовольство работой судейской бригады, оценивавшей выступление спортсменов в упражнении на коне на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта.
18:39
Самолёт-амфибия Бе-200 вылетел из Геленджика в Крым для борьбы с природным пожаром
Самолёт-амфибия Бе-200 вылетел из Краснодарского края в Крым для борьбы с природным пожаром в урочище Уч-Кош возле Ялты. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника начальника ГУ МЧС по Крыму Владимира Иванова.
18:34
«Арсенал» в меньшинстве обыграл «Ахмат» в матче третьего тура РПЛ
В матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» на своём поле обыграл «Ахмат» со счётом 3:1.
18:26
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло к юго-западу от города Кактовик на Аляске. Об этом заявили в Геологической службе США (USGS).
18:24
СМИ: В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 13 граждан Украины
В Венгрии в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего граждан Украины, пострадали 13 человек.
18:09
Эрдоган пообещал ответить на решение США о повышении пошлин на алюминий и сталь
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение США повысить пошлины на металл и алюминий, отметил, что Турция намерена принять ответные меры.
18:02
Садальский прокомментировал слова Вайкуле о Крыме
Актёр Станислав Садальский прокомментировал отказ певицы Лаймы Вайкуле посещать территорию Крыма.
17:56
«Локомотив» побил антирекорд РПЛ по результативности
Московский «Локомотив» побил антирекорд чемпионата России по футболу по результативности.
17:50
Россияне завоевали золото и серебро чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки
Александр Бондарь стал чемпионом Европы в прыжках с десятиметровой вышки. Серебро завоевал ещё один представитель России — Никита Шлейхер.
17:48
На Украине прокомментировали образование очередей из автомобилей на границе с Крымом
В Азово-Черноморском управлении Государственной пограничной службы Украины заявили, что проезд автомобилей через украинский контрольно-пропускной пункт «Каланчак» ограничен из-за работ по обновлению базы данных таможни.
17:40
Уткин после поражения «Локомотива» от «Оренбурга» раскритиковал Сёмина
Известный спортивный журналист Василий Уткин после неожиданного поражения «Локомотива» от «Оренбурга» в матче третьего тура РПЛ раскритиковал наставника железнодорожников Юрия Сёмина.
17:34
Умер актёр Анатолий Узденский
Народный артист России, актёр театра «Современник» Анатолий Узденский умер на 67-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе театра.
17:34
«Витесс» Слуцкого одержал разгромную победу в первом туре чемпионата Нидерландов
«Витесс» Леонида Слуцкого в матче первого тура чемпионата Нидерландов разгромил «Гронинген».
17:21
Дубль Мане помог «Ливерпулю» разгромить «Вест Хэм» в первом туре АПЛ
В матче первого тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на своём поле нанёс поражение «Вест Хэму».
17:21
В Афганистане в ходе авиаударов по городу Газни ликвидированы более 50 боевиков
В результате двух авиаударов по афганскому городу Газни был ликвидирован по меньшей мере 51 террорист. Об этом информирует Министерство внутренних дел Афганистана в своём Twitter.
17:20
В «Манчестер Юнайтед» впервые за 140 лет может появиться спортивный директор
В английском «Манчестер Юнайтед» впервые за 140-летнюю историю клуба может появиться должность спортивного директора.
17:11
Смолов во время матча с «Оренбургом» ударил защитника
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов по ходу матча третьего тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» пнул защитника соперников Силвие Бегича.
17:07
В Московской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Московской области в ближайшие часы, заявили в пресс-службе ведомства.
16:58
Заблокированные в горах Алтая туристы смогли построить укрытие
Четыре туриста, заблокированные на вершине Ак-Кем на Алтае, построили укрытие от непогоды, в котором они смогут дождаться спасателей.
16:54
Сёмин оценил выступление Смолова в дебютном матче за «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлением от выступления экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в его дебютном матче за железнодорожников.
16:52
Россиянин Беляев стал серебряным призёром в плавании на открытой воде на ЧЕ по летним видам спорта
Российский спортсмен Кирилл Беляев занял второе место в соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции 25 км, которые проходили в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта.
16:47
Украина приостановила работу одного из пунктов пропуска в Крым
Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом приостановил проезд автомобилей, в связи с чем на выезде из России скопилось более 50 машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Крыму.
16:45
Олимпийский чемпион Майоров: не верю, что МОК может рассматривать исключение хоккея из ОИ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал информацию о возможном исключении данного вида спорта из программы зимних Олимпийских игр.
16:33
СМИ: Экс-футболист «Реала» Роналдо госпитализирован в Испании
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо был госпитализирован на Ибице из-за пневмонии.
16:31
Рухани заявил, что отношения Ирана и России развиваются в позитивном поле
Иранский лидер Хасан Рухани на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях Каспийского саммита отметил, что отношения двух государств развиваются в позитивном поле.
16:19
Баскетболист «Орландо» Мозгов не поможет сборной России в матчах квалификации Кубка мира в сентябре
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не примет участия в матчах квалификационного турнира Кубка мира, которые сборная России проведёт в сентябре.
16:17
Лавров прокомментировал вероятность очередной встречи Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность очередной встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
16:11
Олимпийский чемпион Кожевников прокомментировал возможное исключение хоккея из программы ОИ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное исключение данного вида спорта из программы зимних Олимпийских игр.
16:07
Россиянки Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках на ЧЕ по летним видам спорта
Российские спортсменки Надежда Бажина и Кристина Ильиных заняли третье место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по летним видам спорта.
16:04
«Оренбург» одержал победу над «Локомотивом» в третьем туре РПЛ
Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:51
На некоторых станциях МЦК из-за жары начали бесплатно раздавать питьевую воду
На восьми станциях Московского центрального кольца из-за установившейся в городе жаркой погоды начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.
15:44
Лавров считает подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря хорошим результатом
Министр иностранных дел России считает подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря лидерами «пятёрки» в Казахстане очень хорошим результатом.
15:30
Министр экономики Германии рассказал о возможных последствиях глобальной торговой войны
Министр экономики Германии Петер Альтмайер рассказал, что в случае глобальной торговой войны в первую очередь пострадают потребители из-за роста цен на товары. Об этом сообщает Bild am Sonntag.
15:27
СМИ: «Рома» поборется с «Миланом» за футболиста «Спартака» Промеса
Итальянские клубы «Рома» и «Милан» поспорят за полузащитника московского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промеса.
15:17
Лавров: ОЗХО подтвердила, что химразоружение России завершено
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями США, заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила завершение процесса химразоружения страны.
15:11
Во Франции обнаружили бомбу времён Второй мировой войны
Во французском Руане в ходе строительных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает BFMTV.
15:09
Минфин России ожидает профицит бюджета на уровне 1,5—2% ВВП
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5—2% ВВП.
15:05
Лавров назвал абсурдными обвинения США в адрес России из-за дела Скрипалей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения Госдепа в адрес российских властей из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости.
14:59
Российская легкоатлетка Ласицкене: с каждым годом нейтральный статус раздражает всё больше
Россиянка Мария Ласицкене поделилась ощущениями от выступления под нейтральным флагом на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Берлине, где она завоевала золото в прыжках в высоту.
14:56
Силуанов рассказал об ответных мерах России на новые санкции США
Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ответные меры России в связи с намерением США ввести новые санкции. Об этом сообщает РИА Новости.
14:55
Путин заявил, что страны Каспийского региона будут укреплять сотрудничество по линии спецслужб
Президент России Владимир Путин в ходе саммита в Казахстане заявил, что страны «каспийской пятёрки» будут развивать сотрудничество по линии спецслужб.
14:52
В горах Алтая застряли четверо туристов без снаряжения
На вершине горы Ак-Кем четверо кемеровчан остались без снаряжения из-за непогоды, их эвакуация в настоящее время невозможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России.
14:50
Силуанов исключил влияние санкций США на валютные счета граждан России
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае введения США новых санкций.