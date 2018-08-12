Лидер немецких левых: США боятся альянса России и Германии — и правильно делают

19:23 СМИ назвали возможную причину смерти актёра Анатолия Узденского Народный артист России, актёр театра «Современник» Анатолий Узденский имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, что могло стать причиной смерти.

19:23 Роналду забил на восьмой минуте дебютного матча в составе «Ювентуса» Звёздный форвард Криштиану Роналду, в летнее межсезонье перешедший из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», сумел отличиться забитым мячом в первом же поединке в составе новой команды.

19:12 Посол США призвал Британию оказать давление на Иран США призывают Великобританию перейти на их сторону в вопросе иранской ядерной сделки. Об этом в авторской статье в газете The Sunday Telegraph заявил американский посол в Лондоне Вуд Джонсон.

19:06 Российский гимнаст Далалоян стал чемпионом Европы в опорном прыжке Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл соревнования в опорном прыжке на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго.

18:59 В ФХР заявили о готовности отстаивать действующий формат олимпийского турнира Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала официальное заявление, в котором отмечается, что организация намерена отстаивать на всех уровнях сохранение действующего формата олимпийского турнира.

18:58 Гафт прокомментировал смерть актёра театра «Современник» Анатолия Узденского Актёр театра «Современник» Валентин Гафт прокомментировал в беседе с Inforeactor смерть работавшего в театре артиста Анатолия Узденского.

18:50 СМИ: На севере Сирии в результате взрыва погибли 36 человек В сирийской деревне Сармада, расположенной возле границы с Турцией, произошёл взрыв, в результате которого погибли не менее 36 человек.

18:45 Российский гимнаст выразил недовольство судейством на чемпионате Европы Российский гимнаст Николай Куксенков выразил недовольство работой судейской бригады, оценивавшей выступление спортсменов в упражнении на коне на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта.

18:39 Самолёт-амфибия Бе-200 вылетел из Геленджика в Крым для борьбы с природным пожаром Самолёт-амфибия Бе-200 вылетел из Краснодарского края в Крым для борьбы с природным пожаром в урочище Уч-Кош возле Ялты. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника начальника ГУ МЧС по Крыму Владимира Иванова.

18:34 «Арсенал» в меньшинстве обыграл «Ахмат» в матче третьего тура РПЛ В матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» на своём поле обыграл «Ахмат» со счётом 3:1.

18:26 На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,4 Землетрясение магнитудой 6,4 произошло к юго-западу от города Кактовик на Аляске. Об этом заявили в Геологической службе США (USGS).

18:24 СМИ: В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 13 граждан Украины В Венгрии в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего граждан Украины, пострадали 13 человек.

18:09 Эрдоган пообещал ответить на решение США о повышении пошлин на алюминий и сталь Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение США повысить пошлины на металл и алюминий, отметил, что Турция намерена принять ответные меры.

18:02 Садальский прокомментировал слова Вайкуле о Крыме Актёр Станислав Садальский прокомментировал отказ певицы Лаймы Вайкуле посещать территорию Крыма.

17:56 «Локомотив» побил антирекорд РПЛ по результативности Московский «Локомотив» побил антирекорд чемпионата России по футболу по результативности.

17:50 Россияне завоевали золото и серебро чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки Александр Бондарь стал чемпионом Европы в прыжках с десятиметровой вышки. Серебро завоевал ещё один представитель России — Никита Шлейхер.

17:48 На Украине прокомментировали образование очередей из автомобилей на границе с Крымом В Азово-Черноморском управлении Государственной пограничной службы Украины заявили, что проезд автомобилей через украинский контрольно-пропускной пункт «Каланчак» ограничен из-за работ по обновлению базы данных таможни.

17:40 Уткин после поражения «Локомотива» от «Оренбурга» раскритиковал Сёмина Известный спортивный журналист Василий Уткин после неожиданного поражения «Локомотива» от «Оренбурга» в матче третьего тура РПЛ раскритиковал наставника железнодорожников Юрия Сёмина.

17:34 Умер актёр Анатолий Узденский Народный артист России, актёр театра «Современник» Анатолий Узденский умер на 67-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе театра.

17:34 «Витесс» Слуцкого одержал разгромную победу в первом туре чемпионата Нидерландов «Витесс» Леонида Слуцкого в матче первого тура чемпионата Нидерландов разгромил «Гронинген».

17:21 Дубль Мане помог «Ливерпулю» разгромить «Вест Хэм» в первом туре АПЛ В матче первого тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на своём поле нанёс поражение «Вест Хэму».

17:21 В Афганистане в ходе авиаударов по городу Газни ликвидированы более 50 боевиков В результате двух авиаударов по афганскому городу Газни был ликвидирован по меньшей мере 51 террорист. Об этом информирует Министерство внутренних дел Афганистана в своём Twitter.

17:20 В «Манчестер Юнайтед» впервые за 140 лет может появиться спортивный директор В английском «Манчестер Юнайтед» впервые за 140-летнюю историю клуба может появиться должность спортивного директора.

17:11 Смолов во время матча с «Оренбургом» ударил защитника Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов по ходу матча третьего тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» пнул защитника соперников Силвие Бегича.

17:07 В Московской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Московской области в ближайшие часы, заявили в пресс-службе ведомства.

16:58 Заблокированные в горах Алтая туристы смогли построить укрытие Четыре туриста, заблокированные на вершине Ак-Кем на Алтае, построили укрытие от непогоды, в котором они смогут дождаться спасателей.

16:54 Сёмин оценил выступление Смолова в дебютном матче за «Локомотив» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлением от выступления экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в его дебютном матче за железнодорожников.

16:52 Россиянин Беляев стал серебряным призёром в плавании на открытой воде на ЧЕ по летним видам спорта Российский спортсмен Кирилл Беляев занял второе место в соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции 25 км, которые проходили в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта.

16:47 Украина приостановила работу одного из пунктов пропуска в Крым Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом приостановил проезд автомобилей, в связи с чем на выезде из России скопилось более 50 машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Крыму.

16:45 Олимпийский чемпион Майоров: не верю, что МОК может рассматривать исключение хоккея из ОИ Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал информацию о возможном исключении данного вида спорта из программы зимних Олимпийских игр.

16:33 СМИ: Экс-футболист «Реала» Роналдо госпитализирован в Испании Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо был госпитализирован на Ибице из-за пневмонии.

16:31 Рухани заявил, что отношения Ирана и России развиваются в позитивном поле Иранский лидер Хасан Рухани на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях Каспийского саммита отметил, что отношения двух государств развиваются в позитивном поле.

16:19 Баскетболист «Орландо» Мозгов не поможет сборной России в матчах квалификации Кубка мира в сентябре Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не примет участия в матчах квалификационного турнира Кубка мира, которые сборная России проведёт в сентябре.

16:17 Лавров прокомментировал вероятность очередной встречи Путина и Трампа Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность очередной встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

16:11 Олимпийский чемпион Кожевников прокомментировал возможное исключение хоккея из программы ОИ Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное исключение данного вида спорта из программы зимних Олимпийских игр.

16:07 Россиянки Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках на ЧЕ по летним видам спорта Российские спортсменки Надежда Бажина и Кристина Ильиных заняли третье место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по летним видам спорта.

16:04 «Оренбург» одержал победу над «Локомотивом» в третьем туре РПЛ Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

15:51 На некоторых станциях МЦК из-за жары начали бесплатно раздавать питьевую воду На восьми станциях Московского центрального кольца из-за установившейся в городе жаркой погоды начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

15:44 Лавров считает подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря хорошим результатом Министр иностранных дел России считает подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря лидерами «пятёрки» в Казахстане очень хорошим результатом.

15:30 Министр экономики Германии рассказал о возможных последствиях глобальной торговой войны Министр экономики Германии Петер Альтмайер рассказал, что в случае глобальной торговой войны в первую очередь пострадают потребители из-за роста цен на товары. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

15:27 СМИ: «Рома» поборется с «Миланом» за футболиста «Спартака» Промеса Итальянские клубы «Рома» и «Милан» поспорят за полузащитника московского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промеса.

15:17 Лавров: ОЗХО подтвердила, что химразоружение России завершено Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями США, заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила завершение процесса химразоружения страны.

15:11 Во Франции обнаружили бомбу времён Второй мировой войны Во французском Руане в ходе строительных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает BFMTV.

15:09 Минфин России ожидает профицит бюджета на уровне 1,5—2% ВВП Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5—2% ВВП.

15:05 Лавров назвал абсурдными обвинения США в адрес России из-за дела Скрипалей Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения Госдепа в адрес российских властей из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости.

14:59 Российская легкоатлетка Ласицкене: с каждым годом нейтральный статус раздражает всё больше Россиянка Мария Ласицкене поделилась ощущениями от выступления под нейтральным флагом на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Берлине, где она завоевала золото в прыжках в высоту.

14:56 Силуанов рассказал об ответных мерах России на новые санкции США Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ответные меры России в связи с намерением США ввести новые санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

14:55 Путин заявил, что страны Каспийского региона будут укреплять сотрудничество по линии спецслужб Президент России Владимир Путин в ходе саммита в Казахстане заявил, что страны «каспийской пятёрки» будут развивать сотрудничество по линии спецслужб.

14:52 В горах Алтая застряли четверо туристов без снаряжения На вершине горы Ак-Кем четверо кемеровчан остались без снаряжения из-за непогоды, их эвакуация в настоящее время невозможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России.