MAZ: лидера немецких левых ужаснуло желание главы МИД ФРГ «сдать в утиль» партнёрство с Россией
Соединённые Штаты всегда пытались помешать сотрудничеству Европы и Российской Федерации, заявила в интервью немецкой газете Märkische Allgemeine председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт.
«США инвестировали 5 миллиардов долларов, чтобы привести к власти на Украине антироссийское правительство, — напомнила Вагенкнехт. — Заранее было понятно, что Москва никогда не приемлет расторжение соглашений об аренде военно-морской базы на Чёрном море. Поэтому, несмотря на любые санкции, Россия останется в Крыму».
Чёткий курс на отдаление от Российской Федерации, который взял новый глава МИД ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Хайко Маас, лидер немецких левых в бундестаге и вовсе назвала «ужасающим».
«Со времён Вилли Брандта политики от СДПГ выступали за хорошие соседские отношения с Россией. Уже последние министры иностранных дел от СДПГ особым мужеством в этом вопросе не отличались. Но вот то, что Маас сегодня хочет сдать в утиль наследие политики разрядки, просто ужасает», — констатировала Сара Вагенкнехт.
Войска НАТО у границы России, увеличение странами альянса расходов на вооружение, высылка российских дипломатов — проводя такую политику, «Европа идёт против своих собственных интересов», подчеркнула глава фракции левых в парламенте Германии.
По её мнению, атомная сделка с Ираном и хорошие торговые отношения с Российской Федерацией пойдут на пользу европейской экономике.
«Соединённые Штаты далеко. У нас, европейцев, достаточно причин, чтобы положить конец ледниковому периоду в отношениях с Россией, — отметила Сара Вагенкнехт. — Мы должны принять всерьёз российские интересы и решать конфликты совместно с Россией».
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