Не одно десятилетие немецкие социал-демократы выступали за хорошие соседские отношения с Россией, заявила в интервью Märkische Allgemeine председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт. По её словам, последние министры иностранных дел от Социал-демократической партии Германии, к сожалению, «особым мужеством» в этом вопросе не отличились. Но вот то, что нынешний глава МИД ФРГ и член СДПГ Хайко Маас «сегодня хочет сдать в утиль наследие политики разрядки, просто ужасает», констатировала политик.

Соединённые Штаты всегда пытались помешать сотрудничеству Европы и Российской Федерации, заявила в интервью немецкой газете Märkische Allgemeine председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт.

«США инвестировали 5 миллиардов долларов, чтобы привести к власти на Украине антироссийское правительство, — напомнила Вагенкнехт. — Заранее было понятно, что Москва никогда не приемлет расторжение соглашений об аренде военно-морской базы на Чёрном море. Поэтому, несмотря на любые санкции, Россия останется в Крыму».

Чёткий курс на отдаление от Российской Федерации, который взял новый глава МИД ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Хайко Маас, лидер немецких левых в бундестаге и вовсе назвала «ужасающим».

«Со времён Вилли Брандта политики от СДПГ выступали за хорошие соседские отношения с Россией. Уже последние министры иностранных дел от СДПГ особым мужеством в этом вопросе не отличались. Но вот то, что Маас сегодня хочет сдать в утиль наследие политики разрядки, просто ужасает», — констатировала Сара Вагенкнехт.

Войска НАТО у границы России, увеличение странами альянса расходов на вооружение, высылка российских дипломатов — проводя такую политику, «Европа идёт против своих собственных интересов», подчеркнула глава фракции левых в парламенте Германии.

По её мнению, атомная сделка с Ираном и хорошие торговые отношения с Российской Федерацией пойдут на пользу европейской экономике.

«Соединённые Штаты далеко. У нас, европейцев, достаточно причин, чтобы положить конец ледниковому периоду в отношениях с Россией, — отметила Сара Вагенкнехт. — Мы должны принять всерьёз российские интересы и решать конфликты совместно с Россией».