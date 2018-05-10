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Tagesspiegel: в критический момент Берлин вспомнит про «эксклюзивные контакты» Шрёдера в Москве

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В Германии считается хорошим тоном критиковать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера за «эксклюзивные контакты» с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Der Tagesspiegel. В критический момент его близость к Кремлю, однако, ещё пригодится Берлину — как в своё время пригодились его связи в ситуации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отмечает издание.
Tagesspiegel: в критический момент Берлин вспомнит про «эксклюзивные контакты» Шрёдера в Москве
Reuters

В последнее время в Германии считается хорошим тоном критиковать бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера за его «эксклюзивные контакты» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как заявил, например, заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге Александр граф Ламбсдорф, «единственное, чего не хватает Шрёдеру, — так это нарядного мундира, как у российского министра обороны».

Несмотря на то что бывший глава немецкого правительства «состоит на прекрасно оплачиваемой службе у российских государственных концернов», связи Герхарда Шрёдера в России, однако, ещё могут сыграть важную роль, считает автор статьи, главный редактор Der Tagespiegel Штефан-Андреас Касдорф.

«В критический момент его контакты в Кремле пригодятся, как пригодились его связи в ситуации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом*, — подчёркивает немецкий журналист. — Ни один член действующего правительства Германии не сможет этого сделать в ситуации с Владимиром Путиным».

* Встреча Шрёдера с Эрдоганом в октябре 2017 года в Анкаре сыграла ключевую роль в освобождении арестованного в Турции немецкого правозащитника Петера Штойднера (прим. ИноТВ).

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источник
Der Tagesspiegel Германия Европа
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