Эксперт ZDF — Меркель: наберитесь мужества и возобновите диалог с Москвой

Берлин никак не может преодолеть фазу застоя в отношениях с Москвой, и ответственность за это лежит на главе немецкого правительства, а также на новом министре иностранных дел ФРГ, заявил в эфире телеканала ZDF старший корреспондент RedaktionsNetzwerk Deutschland Дитер Вонка. По его мнению, Ангеле Меркель элементарно не хватает мужества, которым в своё время обладал экс-канцлер Германии Гельмут Коль.

У нас в гостях Дитер Вонка — старший корреспондент RedaktionsNetzwerk Deutschland, а также таких газет, как Leipziger Volkszeitung и Hannoversche Allgemeine Zeitung. Доброе утро, господин Вонка.



ДИТЕР ВОНКА, старший корреспондент RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): Доброе утро.



Давайте начнём с онлайн-версии Hannoversche Allgemeine Zeitung. В ней освещается тема инаугурации Владимира Путина — в статье под заголовком «Рукопожатие или жёсткость». Сегодня везде можно увидеть фотографию, на которой бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер как бы первым поздравляет Путина. В материале говорится, что в настоящий момент Германия сильно расколота из-за вопроса, каким должен быть верный подход в отношениях с Россией. По сути, то же самое иллюстрирует и эта фотография, поскольку отношение к экс-главе немецкого правительства также двояко.



ДИТЕР ВОНКА: Ну так ведь Герхард Шрёдер — преданный лоббист Путина. Честно говоря, всё это происходит только потому, что Германия никак не может преодолеть фазу застоя в отношениях с Путиным, и ответственность за это я возлагаю на Меркель и нового министра иностранных дел Мааса. Поэтому у Шрёдера есть шанс. Когда у него появлялась возможность, он всегда ею пользовался.



Я думаю, что теперь, когда Меркель и Путин пошли на свои последние сроки, канцлер должна набраться мужества и возобновить диалог, ведь Трамп со своей Twitter-политикой — не то чтобы я ставил здесь знак равенства — это тоже не самая надёжная альтернатива для Германии. Я считаю, что мы должны начать переговоры с Россией. Иногда хочется, чтобы у Меркель было то мужество, которым обладал Гельмут Коль во времена Эриха Хонеккера.



Дата выхода в эфир 08 мая 2018 года.