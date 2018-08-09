Не сексизм, а психология — Times разобралась в конфликте между Трампом и Меркель

Многие считают, что Дональд Трамп недолюбливает сильных женщин, и именно этим объясняют натянутые отношения американского лидера с Ангелой Меркель. Однако, как подчёркивает обозреватель The Times Роджер Бойес, Трамп считает похвалы канцлеру незаслуженными и не приемлет собственные немецкие корни, а Меркель, утратившая свои ориентиры, не желает воспринимать критику.

Дональд Трамп провёл весьма тёплые встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Кремля Владимиром Путиным. Очевидно, американский президент ценит сильных мужчин и, судя по всему, недолюбливает сильных женщин. По крайней мере, именно этим многие объясняют достаточно прохладные отношения Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель и сопровождающую их напряжённость в союзе западных стран, пишет обозреватель The Times Роджер Бойес.

Однако, как утверждает автор статьи, сам он не верит, что виной всему трамповская мизогиния, в которой его так любят обвинять. По мнению Бойеса, раздражение, которое испытывает американский лидер в отношении Меркель, скорее объясняется тем, как охотно СМИ окрестили её «лидером свободного мира» после ухода Барака Обамы с президентского поста. В 2015 году Time назвал канцлера «Человеком года». «Плохой выбор», — ответил Трамп. Журналисты выбрали человека, который «разрушает Германию». На предвыборных дебатах тогда ещё кандидат в президенты Дональд Трамп предупреждал, что его оппонент Хиллари Клинтон превращается в Ангелу Меркель и намерена пустить в страну миллион мигрантов.

И по правде сказать, сама канцлер только подпитывает неприязнь Трампа, да ещё и в весьма «самодовольной манере», утверждает Роджер Бойес. Когда действующий президент одержал победу на выборах, Меркель выждала немного, а потом вроде бы предложила ему свою преданность — «на определённых условиях». Да, они могут работать вместе, но исключительно на базе общих ценностей, которые Меркель не преминула напомнить: демократия, свобода, соблюдение прав и достоинства человека вне зависимости от его происхождения, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации или политических взглядов.

Характерами Трамп и Меркель явно не сходятся, но это не объясняет, почему спустя более года после начала президентства американского лидера его отношения с канцлером Германии чуть ли не «трещат от напряжения». Обычно в голливудских фильмах, где встречаются два очень разных человека — взять хотя бы героев Арнольда Шварценеггера и Дэнни Де Вито, — они в конечном итоге преодолевают свои различия и приходят к согласию как раз вовремя, чтобы справиться с трудностями. А таких трудностей этой осенью Ангеле Меркель предстоит немало: там и попытки заключить шаткое миграционное соглашение, и финальная стадия брексита, и поистине «фаустовский выбор» между тем, встать ли на сторону США по санкциям против Ирана или объединиться с Россией и Китаем.

Со стороны Трампа в конфликте с канцлером Германии есть и свой, психологический подтекст, отмечает автор статьи. Так, семья американского лидера происходит из небольшого городка земли Рейнланд-Пфальц в Германии, однако большую часть своей жизни Трамп своё происхождение отрицал. Его дед Фридрих уехал в Америку, чтобы избежать службы в армии, в Нью-Йорке обучился на парикмахера, увлёкся золотой лихорадкой и даже нажил состояние на ресторанах и борделях, съездил в Германию за женой, вернулся в США и в 1918 году умер от испанского гриппа.

Как подчёркивает Бойес, не нужно быть психоаналитиком семи пядей во лбу, чтобы распознать в этой истории некоторые мотивы из жизни Дональда Трампа: противоречивые чувства к иммиграции, всегда идеально уложенная причёска, любовь к золоту — не хуже, чем у царя Мидаса, хорошее чутьё на недвижимость и навязчивый страх подхватить грипп. Дед президента скрывал своё происхождение во время Первой мировой войны, во время Второй мировой отец Дональда выдавал себя за шведа. Сам лидер, родившийся в 1946 году, до 90-х не признавал своих немецких корней.

По наблюдениям журналиста, за медленным отдалением США от Германии прослеживается определённое настроение. После тёплых приёмов, которые оказывал Меркель Джордж Буш, а потом полного единогласия с Бараком Обамой (во всём, если не считать прослушку, которую он на всякий случай поставил канцлеру на телефон), теперь политическая элита Германии считает, что стране не пристало искать одобрения у «задыхающейся сверхдержавы».

Но Меркель всё воспринимает неправильно. Критику Трампа относительно расходов на оборону и «Северного потока» поддерживают многие партнёры. И это не слишком хорошо отражается на союзе, который строится на трансатлантическом доверии. Трамп, может быть, и прав в том, что некогда сильная Меркель потеряла свои ориентиры, но только унижение Германии не сделает Америку более великой, резюмирует автор статьи.