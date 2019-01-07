ORF: Ватикан знакомит своих граждан с русской духовностью

В Ватикане, в Риме проходит художественная выставка под названием «Паломничество русского искусства», сообщает ORF. На ней представлено 54 работы из московской Третьяковской галереи, многие из которых впервые оказались за границей России. Культурный обмен двух стран стал возможен после визита главы Кремля Владимира Путина к Папе Франциску, поясняет австрийский телеканал.

«Паломничество русского искусства». Так называется выставка 54 работ из московской Третьяковской галереи, которая проходит в Ватикане, в Риме. Этот культурный обмен стал возможен после визита президента Путина к Папе Франциску.

Многие из выставленных здесь работ за пределами России оказались впервые. Это иконы и картины из различных столетий.

БАРБАРА ЯТТА, директор ватиканских музеев: Красной линией проходит тема русской духовности. Картины выбирали эксперты по России. В случае с определёнными произведениями они хотели особо выделить этот аспект.

Особенно это касается портрета российского писателя Достоевского. Это единственный его портрет, написанный при жизни. Также выставлены «Красная площадь» Кандинского, «Чёрный квадрат» Малевича и картина «Большевик».

БАРБАРА ЯТТА: Эти произведения показывают очень сложные годы с политической, человеческой и духовной точки зрения.

Это касается и этого шедевра русского реализма. «Крестный ход» Ильи Репина.

Дата выхода в эфир 06 января 2019 года