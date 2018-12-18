NYT: Путин относится к рэпу, как к спящей собаке, которую лучше не будить

Российский президент вступился за рэп-исполнителей, чьи концерты в последнее время запрещали. При этом он раскритиковал упоминание о наркотиках в текстах и призвал к тому, чтобы направлять молодёжную культуру. Однако журналисты New York Times напоминают, что и советская власть стремилась контролировать культуру, но это не помешало Владимиру Высоцкому стать музыкальной иконой для своего поколения.

Когда Путин выступил в защиту русских рэперов, чьи концерты отменялись в российских городах, журналисты New York Times были удивлены, ведь имидж Путина на Западе не предполагает, что он станет симпатизировать «злой музыке с непристойными и нецензурными текстами», которую любит молодёжь и ненавидят родители и власти.

Когда эту тему подняли на заседании совета по культуре, Путин, «который иногда и сам заимствует из богатого русского лексикона нежелательных слов», заявил, что в любом случае попытки заблокировать поэзию и музыку, которые в интернете повсюду, контрпродуктивны.

При этом российский президент признал, что рэп основан на трёх китах: сексе, наркотиках и протесте — и наркотики беспокоят его больше всего. В то же время Путин заметил по поводу молодёжной культуры, что «если её невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять». Журналисты издания сожалеют, что он не уточнил, как именно эту нужно делать, ведь им было бы интересно услышать какой-нибудь «авторитарный рэп, написанный в Кремле». В этом ключе они предлагают воспользоваться уже существующими наработками: например, у исполнителя Славы КПСС в одном из текстов есть припев «Владимир Путин».

Русский рэп особенно популярен у современной молодёжи, отмечают авторы статьи. Так, рэп-баттл «Славы КПСС» и Оксимирона за сутки посмотрело больше 10 млн человек. А месяц назад арест рэпера Хаски спровоцировал народные протесты.

Впрочем, с этими силами Кремль не собирается бороться, пусть даже они и настроены против правящих кругов. Позиция российского президента заключается в том, чтобы «не будить спящую собаку». Старшие поколения резко воспринимают радикальные изменения в искусстве, музыке и культуре, это происходит повсеместно, достаточно вспомнить реакцию американских родителей на Элвиса Пресли, Beatles, хиппи и бит-поколение.

Но в России и Советском Союзе искусство имело большую политическую силу, напоминает издание. Так, например, Путину стоит помнить о том, какую роль играл Владимир Высоцкий в советском обществе. Но при этом и российское государство привыкло контролировать культуру. Так, ещё Ленин говорил о том, что искусством нужно руководить и не давать хаосу развиваться по своему усмотрению.

Поэтому желание Путина «возглавить и направлять» показывает, что «от авторитарных заблуждений избавиться сложно», пишет New York Times. Если это не удалось сделать в советское время, то сегодня, в эпоху интернета и соцсетей, будет ещё сложнее. И, как уже говорили сами рэперы, проблема наркомании в России не их рук дело, и вычёркивание соответствующих слов из их поэзии с нею не покончит.