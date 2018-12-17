Euronews: Путин призвал избегать крайностей с запретами в культуре

На заседании президентского совета по культуре и искусству российский лидер Владимир Путин призвал избегать крайностей с запретами. Он отметил, что музыкальную культуру надо «возглавить и соответствующим образом направлять», а не запрещать, чтобы не провоцировать обратный эффект. По мнению Путина, главное беспокойство сейчас вызывает тема наркомании в молодёжной среде, передаёт Euronews.

«Если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять», — на заседании президентского совета по культуре и искусству Владимир Путин призвал избегать крайностей с запретами в культуре, в том числе в области рэп-музыки.

На утверждение о том, что рэп зиждется на трёх китах: сексе, наркотиках и протесте — президент ответил, что больше всего его беспокоят наркотики. Также Путин заявил, что эффект по принципу «хватать и не пущать» будет обратный ожидаемому.

ПРОХОЖАЯ: Они поют и читают о чём-то, что влияет на мысли людей о правительстве — это же подчёркивает, как наша власть переживает о том, что а вдруг они правду говорят?

ПРОХОЖАЯ: Рэп-движение в России, мне кажется, вообще очень мало развито. Ну, на мой взгляд, как-то это очень разительно, между американским и нашим рэпом. Поэтому, если его нужно возглавить — то пускай возглавляют.

В недавнем времени сразу несколько концертов известных рэперов в России были сорваны по разным причинам. После отмены одного из них рэпера Хаски даже арестовали за импровизированный концерт на улице.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2018 года.