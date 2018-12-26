Euronews: гости катка на Красной площади оценили рождественский хит в исполнении хора Росгвардии

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16:51 В Москве закроют участки двух линий метро в новогодние праздники В Москве закроют участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий в новогодние праздники, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

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16:25 Карякин, Непомнящий, Свидлер и Грищук с побед стартовали на ЧМ по рапиду На чемпионате мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге состоялись матчи первого тура в дисциплине рапид.

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13:52 Захарова о провокациях Украины: терпение не безгранично Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность новой провокации Украины в Керченском проливе.

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