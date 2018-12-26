Euronews: гости катка на Красной площади оценили рождественский хит в исполнении хора Росгвардии

Хит Last Christmas британского поп-дуэта Wham прозвучал на катке Красной площади в исполнении хора из 120 членов Росгвардии во главе с генерал-майором Виктором Елисеевым. Сами исполнители и посетители катка, также принявшие участие в записи рождественского видеоролика, остались довольны работой, передаёт Euronews.
Хор Российской Национальной гвардии записал к Новому году хит Last Christmas британского поп-дуэта Wham. Выпущенная в 1984 году и перепетая многими известными артистами песня стала самым продаваемым синглом в истории чартов Великобритании, так и не достигшим первого места.
В клипе, снятом на катке Красной площади, приняли участие 120 росгвардейцев во главе с бессменным руководителем — генерал-майором Виктором Елисеевым.
Свой выбор хор Росгвардии объяснил второй годовщиной со дня смерти Джорджа Майкла, скончавшегося в возрасте 53 лет.
Результатом работы артисты и массовка остались довольны. Первой репризой, которая принесла коллективу огромную популярность, стала пять лет назад композиция Get Lucky группы Daft Punk.
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