FAZ: евроскептики укрепляются на фоне слабеющих Макрона и Меркель

Франция и Германия намерены подписать новый договор о сотрудничестве, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению издания, это не самая плохая инициатива, потому что Европе нужно сближение Франции и Германии в такое непростое время. С другой стороны, отмечается, что власть лидеров двух ключевых стран ЕС слабеет, придавая энергии противникам европейского единства.
22 января Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся в Аахене: там они намерены подписать немецко-французский договор о сотрудничестве, который станет своего рода продолжением Елисейского договора от 1963 года, сообщает Frankfurter Allgemeine. По мнению издания, учитывая нынешние непростые времена, укрепление взаимодействия между двумя ключевыми странами ЕС является неплохой идеей — неважно, идёт ли речь о сотрудничестве во внешней политике и политике безопасности, или о взаимодействии по вопросам совместного проживания в пограничных регионах.
Тем не менее, уже сейчас в адрес договора звучит критика: его упрекают в «недостаточной амбициозности». Как считает Frankfurter Allgemeine, такая точка зрения имеет право на жизнь, учитывая состояние глобального политического климата. Однако, с другой стороны, именно поэтому можно прийти к выводу, что работа будет производиться по множеству направлений, обеспечивая дополнительные выгоды для граждан.
Впрочем, отмечает издание, звезда Макрона уже потускнела, а у Меркель наступила «поздняя осень» её канцлерства. В этой связи повсеместно появляются силы, желающие отказаться от ЕС, как от важнейшего центра сотрудничества (во Франции таких сил больше, чем в Германии). Однако, по мнению Frankfurter Allgemeine, это стало бы настоящим предательством как французских, так и немецких интересов.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Андрея Билецкого о возможности «вернуть» стране Кавказ и Кубань силовым путём.
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниеля Хольтгена о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в разговоре с RT заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниеля Хольтгена о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».
Реализация военного сценария в Венесуэле, где набирает обороты политический кризис, станет катастрофой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам дипломата, такое развитие событий неизбежно приведёт к кровопролитию в стране.
Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой, скончавшейся 8 декабря, будет захоронен на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне 6 апреля. Об этом сообщил настоятель вашингтонского собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Виктор (Потапов).
Американский сенатор Боб Менендес направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой ускорить введение санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери и «использованием химического оружия».
Спецслужбы проверяют здания правительства, парламента Бурятии и мэрии Улан-Удэ в связи с поступившей информацией о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что рассмотрит вопрос об амнистии главы государства Николаса Мадуро и его союзников, если они «помогут восстановить конституционный порядок».
Скорое признание спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом говорит о том, что развитие всех событий в стране было спланировано и хорошо подготовлено, заявил RT директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.