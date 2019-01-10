FAZ: евроскептики укрепляются на фоне слабеющих Макрона и Меркель

Франция и Германия намерены подписать новый договор о сотрудничестве, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению издания, это не самая плохая инициатива, потому что Европе нужно сближение Франции и Германии в такое непростое время. С другой стороны, отмечается, что власть лидеров двух ключевых стран ЕС слабеет, придавая энергии противникам европейского единства.

22 января Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся в Аахене: там они намерены подписать немецко-французский договор о сотрудничестве, который станет своего рода продолжением Елисейского договора от 1963 года, сообщает Frankfurter Allgemeine. По мнению издания, учитывая нынешние непростые времена, укрепление взаимодействия между двумя ключевыми странами ЕС является неплохой идеей — неважно, идёт ли речь о сотрудничестве во внешней политике и политике безопасности, или о взаимодействии по вопросам совместного проживания в пограничных регионах.

Тем не менее, уже сейчас в адрес договора звучит критика: его упрекают в «недостаточной амбициозности». Как считает Frankfurter Allgemeine, такая точка зрения имеет право на жизнь, учитывая состояние глобального политического климата. Однако, с другой стороны, именно поэтому можно прийти к выводу, что работа будет производиться по множеству направлений, обеспечивая дополнительные выгоды для граждан.

Впрочем, отмечает издание, звезда Макрона уже потускнела, а у Меркель наступила «поздняя осень» её канцлерства. В этой связи повсеместно появляются силы, желающие отказаться от ЕС, как от важнейшего центра сотрудничества (во Франции таких сил больше, чем в Германии). Однако, по мнению Frankfurter Allgemeine, это стало бы настоящим предательством как французских, так и немецких интересов.