N-TV: лидер свободных демократов Германии призвал Меркель уйти — «и лучше сегодня, чем завтра»

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер косвенно потребовал немедленной отставки Ангелы Меркель, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По мнению политика, стране необходимо обновление, поэтому Меркель должна уйти с поста канцлера — и «лучше сегодня, чем завтра».

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер косвенно потребовал немедленной отставки Ангелы Меркель, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Одновременно с этим он заявил, что его партия готова войти в состав правительства и без проведения новых выборов.

«Что правильно в отношении главы партии Союза — а именно, начать новую главу — то не может быть неверным в отношении главы государства, причём лучше сегодня, чем завтра», — отметил Линднер на традиционной встрече либералов в опере Штутгарта.

По словам главы свободных демократов Германии, его партия готова в любой момент «взять на себя ответственность за эту страну» вместе с теми, кто сделает ей «честное предложение для обновления страны».

В своей речи Линднер подчеркнул, что уважает Фридриха Мерца, входившего в число кандидатов на пост председателя ХДС после Меркель, однако его повестка была ориентирована на состоятельную часть среднего класса. Свободная демократическая партия, напротив, также учитывает интересы пенсионеров и людей с невысоким уровнем дохода, в том числе получающих социальные пособия.

Утверждение о том, что новый председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр — это «мини-Меркель», Линднер назвал «высказыванием в духе мачо». По его мнению, у новой главы христианских демократов есть «явный собственный профиль», и в экономико-политическом отношении она делает ставку на государство, а в общественно-политическом смысле действует «не консервативно, а реакционно». Для партии Линднера либеральный принцип лежит в основе не только экономики, но и социальной политики.

Также глава свободных демократов Германии обещал, что его партия займётся вопросами равной оплаты труда для женщин и мужчин, расширения миграционного права, проблемами климата и защиты окружающей среды и подготовкой к европейским выборам в мае.

С точки зрения Линднера, в Германии есть только две действительно проевропейские партии — Свободная демократическая партия и зелёные. При этом он отметил, что если зелёные стремятся к «Европе и уравниловке», то его собственная партия выступает за «свободу и многообразие».