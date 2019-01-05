FAZ: в сеть попали личные данные сотен немецких политиков

Хакеры выложили в интернет конфиденциальные данные сотен немецких политиков, сообщает Frankfurter Allgemeine. От атаки пострадали даже канцлер Германии Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. В опубликованной информации содержались телефонные номера, адреса, письма, счета и данные по кредитным картам, рассказывает немецкое издание.

После масштабной атаки хакеров на политиков и частных лиц Национальный центр кибербезопасности провёл экстренное заседание. Эта структура координирует действия органов федеральной власти, заявил спикер Управления по информационной безопасности. В их число входят Ведомство по охране конституции, Управление уголовной полиции и Служба внешней разведки.

Как сообщает rbb, в интернете были опубликованы личные данные и документы нескольких сотен политиков. По информации в СМИ, от атаки пострадали канцлер Германии Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. В пятницу в Берлине заместитель пресс-секретаря правительства Германии Мартина Фитц заявила, что немецкие власти отнеслись к инциденту «очень, очень серьёзно».

МАРТИНА ФИТЦ, заместитель пресс-секретаря правительства Германии: Что касается ведомства федерального канцлера, то, по предварительным оценкам, никакой конфиденциальной информации или данных опубликовано не было. Это касается и самого канцлера. Мы также хотим указать на то, что к данным, распространяемым таким образом, нужно относится с особой осторожностью. Даже если предположить, что большая их часть подлинна, всё же опыт показывает, что в таких случаях возможны подтасовки.

Расследование произошедшего потребует ещё некоторого времени, заявила пресс-секретарь. Пока неизвестно, кто совершил атаку. Rbb сообщает, что в опубликованных данных содержались телефонные номера, адреса, чаты, письма, счета и информация по кредитным картам. За исключением АдГ от атаки пострадали все представленные в бундестаге партии. Впрочем в ответ на запрос, отправленный в пятницу, спикер Федерального министерства внутренних дел не подтвердил эту информацию. В 2008 году немецкое правительство также стало целью хакерской атаки. Тогда взломщикам удалось проникнуть в правительственную сеть.

Дата выхода в эфир 04 января 2019 года