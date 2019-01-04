SZ: высокая популярность может сыграть с преемницей Меркель злую шутку

Рейтинг Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницы Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС, сейчас крайне высок, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако это может сыграть с ней злую шутку, потому что в политике высокие ожидания могут очень быстро смениться жестоким разочарованием и острой критикой. Тем более, что каких-либо реальных достижений у Крамп-Карренбауэр пока нет.

Преждевременные похвалы могут изначально свидетельствовать о глубоком уважении, однако в долгосрочной перспективе они способны подействовать как яд, пишет Süddeutsche Zeitung. В пример издание приводит получение Бараком Обамой Нобелевской премии, а также взлёт и падение немецкого социал-демократа Мартина Шульца.

Большое количество авансов сейчас выдаётся Аннегрет Крамп-Карренбауэр, недавно сменившей Ангелу Меркель на посту лидера правящей партии ХДС. Süddeutsche Zeitung информирует, что, по данным опросов, она уже стала популярнее, чем сама канцлер ФРГ. При этом, как отмечает издание, Крамп-Карренбауэр пока не добилась ровным счётом ничего.

По мнению Süddeutsche Zeitung, такой резкий взлёт может быть опасным. В мире политики ожидания очень быстро сменяются разочарованием — и тогда «любимцев публики» будут критиковать с такой же силой, с какой раньше превозносили.

При этом издание считает, что Крамп-Карренбауэр может избежать падения, потому что в отличие от Обамы или Шульца, она не собирается концентрировать внимание на собственной персоне. В этом она похожа на Меркель. Ей чуждо тщеславие, и она не рассматривает политику как культ личности — это, в частности, отличало её от соперников в борьбе за пост лидера ХДС.