N-TV: после избрания главой ХДС преемницу Меркель одолели телефонные хулиганы

Пока Аннегрет Крамп-Карренбауэр занимала пост премьер-министра земли Саар, её личный номер телефона находился в открытом доступе ради близости к гражданам, сообщает немецкий телеканал N-TV. Однако после её избрания главой ХДС число неуместных звонков заметно возросло, поэтому в целях защиты семьи Крамп-Карренбауэр распорядилась исключить её номер из телефонного справочника.

Как политический деятель Аннегрет Крамп-Карренбауэр привыкла к повышенному вниманию, однако после избрания на пост главы ХДС ей стало поступать слишком много «неуместных» звонков на личный номер, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Последствия не заставили себя ждать: теперь приватный телефонный номер новоявленного лидера ХДС отсутствует в общественном доступе. Крамп-Карренбауэр распорядилась о том, чтобы номер её семьи в городе Пюттлинген в немецкой земле Саар был изъят из телефонного перечня в интернете.

Как сообщается в статье, на этот шаг политик пошла после избрания её председателем христианских демократов Германии. В качестве причины она заявила о том, что число звонков, нарушающих «границы хорошего поведения и вкуса», значительно увеличилось, поэтому для неё речь шла о защите семьи.

В прошлом Крамп-Карренбауэр видела в пребывании её номера телефона в открытом доступе проявление близости к гражданам. Нередко трубку брал её супруг Гельмут Карренбауэр, бравший на себя заботу о некоторых проблемах граждан. Её избрание сначала премьер-министром Саара, а затем генеральным секретарём ХДС ничего не изменили в этом порядке. Однако на полях партийного съезда христианских демократов муж Крамп-Карренбауэр дал понять, что поступающие звонки причиняют ему всё больше неудобств.

Теперь по известному до сих пор личному номеру Аннегрет Крамп-Карренбауэр дозвониться до неё уже нельзя. 7 декабря она была избрана в Гамбурге преемницей Ангелы Меркель на посту главы партии, отмечает немецкий телеканал N-TV.