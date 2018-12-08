Обозреватель Welt: Меркель отдала власть над ХДС — теперь логично оставить и пост канцлера

Важнейшая правительственная партия не только Германии, но и всей Европы выбрала нового лидера в лице Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Die Welt. Тем самым Ангела Меркель передала преемнице половину власти. Однако полумеры не в стиле ХДС, и для настоящего обновления партии Меркель должна сделать ещё один логичный шаг — оставить пост канцлера, считает старший обозреватель немецкой газеты Торстен Крауэль.

В важнейшей правительственной партии Европы свершилась организованная передача власти в новые руки, пишет старший обозреватель немецкой газеты Die Welt Торстен Крауэль. По замечанию автора статьи, это произошло на контрасте с бурными разногласиями в СДПГ или крупных партиях в Италии и Франции.

«Последний единорог Европы», как назвала ХДС новый председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, доказал, что некогда нестабильная и ненадёжная Германия сейчас действительно единственная в своём роде среди европейских государств.

Впервые в западном мире на смену одной женщине на посту главы правительственной партии пришла другая, отмечается в статье. Не исключено, что так же будет выглядеть и смена главы правительства. «В США о такой перспективе могут только мечтать», — считает обозреватель издания. По его мнению, прошедший съезд партии показывает, насколько Германия опережает другие страны в некоторых вопросах.

Правда, это утверждение будет вполне верным лишь в том случае, если ХДС теперь действительно предстанет спокойной и обновлённой партией, уточняет Крауэль. Потерпевшие поражение при голосовании Фридрих Мерц и Йенс Шпан без обиняков заявили, что партия для них важнее их собственных личных амбиций. Однако в политическом отношении ХДС — партия с двумя лицами, утверждает журналист. Так было и в начале эры Коля — или эры Меркель, поясняет он. До сих пор христианским демократам Германии всегда удавалось склеить трещины внутри партии. Для страны, как и для всей Европы, было бы очень хорошо, если бы это также удалось сделать немецким партиям, которое сейчас должны составлять ядро правительства.

Времени для этого немного, подчёркивает автор. Европейские выборы, а также муниципальные выборы 26 мая и выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии осенью станут проверкой того, сможет ли Крамп-Карренбауэр вместе со своими бывшими соперниками из СДПГ снова укрепить свои позиции настолько, чтобы пресечь тенденции к расширению популистских флангов. По версии автора статьи, Аннегрет Крамп-Карренбауэр обладает достаточной целеустремлённостью и умением распоряжаться властью, чтобы справиться с этой задачей.

Как и все её предшественники, Крамп-Карренбауэр подчёркивает важность преемственности ценностей партии, но в то же время делает ставку на модернизацию. Кроме того, пока остаётся без ответа ещё один вопрос, настаивает старший обозреватель Die Welt. Ангела Меркель отдала половину своей власти, но половинчатые меры — не в стиле политики ХДС, отмечает Крауэль. С его точки зрения, если партия в 2019 году в самом деле хочет предстать обновлённой, Меркель должна сделать ещё один единственно логичный шаг и точно так же передать и свой пост главы правительства.