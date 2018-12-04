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Меркель остаётся самой влиятельной женщиной в мире по версии Forbes

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американский журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Восьмой год подряд его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Она остаётся «женщиной-лидером свободного мира», несмотря на то, что не будет избираться на следующий срок.
Меркель остаётся самой влиятельной женщиной в мире по версии Forbes
Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Издание отмечает, что попавшие в рейтинг женщины — одни из самых сильных и умных  мировых лидеров, «они решают крупнейшие мировые проблемы и оставляют свой след» в истории.

Меркель занимает первую строчку рейтинга восьмой год подряд. Несмотря на то, что она не будет переизбираться в 2021 году, она, фактически, остаётся «женщиной-лидером свободного мира».

Forbes пишет, что хотя следующие три года для Меркель будут полны неопределённости, она — «лидер, решивший, оставить после себя наследие». Теперь, когда ей не нужно беспокоиться о будущем, она может сосредоточиться на решении политических и экономических проблем и укреплять сплочённость ЕС.  

На второй строчке расположилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая получила в наследство от своего предшественника Дэвида Кэмерона итоги референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Последние два года Мэй «неустанно» работала над сделкой по брекситу, регулярно сталкиваясь с сопротивлением как представителей оппозиции, так и членов своей партии. Сейчас Мэй надеется на одобрение сделки по брекситу парламентом страны, «обещая бороться за единую Великобританию».

На третью строчку в рейтинге директору Международного валютного фонда Кристин Лагард позволила подняться её многолетняя работа по сокращению количества торговых войн.

В первую пятёрку рейтинга самых влиятельных женщин мира по версии Forbes попали также главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра и президент американской фирмы Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.

При составлении рейтинга журнал рассмотрел множество кандидатур и оценил уровень их влияния в мире, опираясь на четыре основных аспекта.

Во-первых, Forbes сравнил финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении кандидаток или компаний, которыми они руководят. Во-вторых, как часто имя той или иной кандидатки на попадание в рейтинг появлялось в средствах массовой информации. Не менее важными аспектами стали способность кандидаток оказывать влияние во многих сферах, а также насколько они его использовали.

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источник
Forbes США Северная Америка
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