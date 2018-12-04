Меркель остаётся самой влиятельной женщиной в мире по версии Forbes

Американский журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Восьмой год подряд его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Она остаётся «женщиной-лидером свободного мира», несмотря на то, что не будет избираться на следующий срок.

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Издание отмечает, что попавшие в рейтинг женщины — одни из самых сильных и умных мировых лидеров, «они решают крупнейшие мировые проблемы и оставляют свой след» в истории.



Меркель занимает первую строчку рейтинга восьмой год подряд. Несмотря на то, что она не будет переизбираться в 2021 году, она, фактически, остаётся «женщиной-лидером свободного мира».



Forbes пишет, что хотя следующие три года для Меркель будут полны неопределённости, она — «лидер, решивший, оставить после себя наследие». Теперь, когда ей не нужно беспокоиться о будущем, она может сосредоточиться на решении политических и экономических проблем и укреплять сплочённость ЕС.



На второй строчке расположилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая получила в наследство от своего предшественника Дэвида Кэмерона итоги референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Последние два года Мэй «неустанно» работала над сделкой по брекситу, регулярно сталкиваясь с сопротивлением как представителей оппозиции, так и членов своей партии. Сейчас Мэй надеется на одобрение сделки по брекситу парламентом страны, «обещая бороться за единую Великобританию».



На третью строчку в рейтинге директору Международного валютного фонда Кристин Лагард позволила подняться её многолетняя работа по сокращению количества торговых войн.



В первую пятёрку рейтинга самых влиятельных женщин мира по версии Forbes попали также главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра и президент американской фирмы Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.



При составлении рейтинга журнал рассмотрел множество кандидатур и оценил уровень их влияния в мире, опираясь на четыре основных аспекта.



Во-первых, Forbes сравнил финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении кандидаток или компаний, которыми они руководят. Во-вторых, как часто имя той или иной кандидатки на попадание в рейтинг появлялось в средствах массовой информации. Не менее важными аспектами стали способность кандидаток оказывать влияние во многих сферах, а также насколько они его использовали.