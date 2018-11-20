Times: бывшая активистка прокремлёвского движения покоряет Силиконовую долину

Бывший комиссар движения «Наши», созданного администрацией президента России, Мария Дрокова вошла в американский рейтинг лучших молодых предпринимателей «30 under 30», передаёт The Times. Издание отмечает, что сейчас Дрокова черпает вдохновение не в своём прежнем «образце для подражания» Владимире Путине, а во встречах с известными американскими предпринимателями.

Бывшая участница молодёжного политического движения «Наши», созданного администрацией президента России, Мария Дрокова, несколько лет назад развернувшая свой бизнес в Силиконовой долине, вошла в рейтинг лучших молодых предпринимателей Forbes «30 under 30», сообщает The Times.

Дрокова является основателем венчурного фонда, который инвестирует в такие проекты, как системы хранения данных на базе нитей ДНК и карты для беспилотных автомобилей. Издание отмечает, что это поразительный пересмотр взглядов для бывшего комиссара движения «Наши», которое занималось запугиванием оппозиционеров, западных послов и других «врагов России».

Дрокова вступила в ряды движения уже в 15 лет и стремительно продвигалась внутри организации. «Я искренне хотела помочь», — признаётся Мария в интервью The Times.

В 2009 году она прославилась тем, что поцеловала Владимира Путина, которого считала «образцом для подражания» в щёку на встрече с участниками лагеря «Селигер». Однако уже в 2010 году разочарованная Дрокова покинула ряды движения, которое было расформировано тремя годами позже.

«Я поняла, что не разбираюсь в политике достаточно, для того чтобы оказывать положительное влияние», — объяснила своё решение девушка.

В 2013 году Дрокова переехала в США. Четырьмя годами позже россиянка объявила, что получила право на постоянное место жительство в стране, за что испытала на себе нападки российских СМИ, окрестивших её «предательницей». Тем не менее, сама Дрокова говорит, что не обращает внимания на то, что про неё пишут в России.

The Times отмечает, что в настоящий момент Дрокова черпает вдохновение во встречах с американскими бизнес-магнатами, такими как основателем Amazon Джеффом Безосом. При этом она признаётся, что репортажи про Путина на телевидении или в прессе вызывают в ней безразличие.

О своём прошлом в движении она вспоминает не охотно и признаётся, что её «история больше не сводится к поцелую Путина».

Вместе с тем Дрокова отмечает, что обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы усложняют жизнь россиян на Западе.

«Мне очень стыдно говорить, что я русская, потому что ты чувствуешь себя виноватым, как будто делаешь что-то не так», — сказала предприниматель The Times.