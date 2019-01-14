France 2: Макрон спросил у французов, чего они хотят — не понятно, что он будет делать с ответами

Президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме обратился к гражданам страны, рассказав о масштабных общественных обсуждениях, которые должны стартовать во Франции сегодня, сообщает France 2, сюжет которого ретранслирует TV5 Monde. Как полагает корреспондент газеты, Макрон пытается выйти из политического кризиса, разделив ответственность с народом, однако не ясно, что он будет делать с многочисленными мнениями граждан по итогам обсуждений.

Здравствуйте! Итак, Эммануэль Макрон всё же взялся за перо, чтобы обратиться к каждому из вас: в опубликованном сегодня утром открытом письме президент страны обрисовал цели и масштаб общественных обсуждений, которые начнутся завтра и затронут сразу несколько тем. Кроме того, глава государства также желает вновь подчеркнуть, что способен проводить реформы. Репортаж Мюрьель Руслен.



«Дорогие французы, дорогие соотечественники…» Так начинает Эммануэль Макрон своё послание, представляющее публике широкие обсуждения, которые вскоре начнутся в стране. «Для меня, — пишет он, — запретных тем не существует». Запретных тем, может, и нет, но определённые рамки президент всё же установил.



Первая же тема, которую он затронул — налогообложение. «Какие налоги, на ваш взгляд, надо снизить в первую очередь?» — спрашивает президент, но при этом проводит определённую границу: налог на имущество сверхбогатых вновь обсуждаться не будет.



Зато в том, что касается демократических институтов, лидер страны заходит гораздо дальше. «Надо ли признавать голоса «против всех»? Или же нужно, чтобы избиратели были обязаны кого-то выбрать? <…> Какова правильная доля применения пропорциональной избирательной системы на выборах в парламент», — пишет он. Президент не исключает никаких вариантов — а между тем, отдельные стороны требуют введения пропорциональной системы на всех выборах в стране.



«По вопросу иммиграции <…> желаете ли вы, чтобы мы ежегодно устанавливали себе целевые показатели?» Президент, по всей видимости, готов выслушать мнения публики по этой крайне сложной проблеме.



«Нужно ли нам чаще прибегать к референдумам и кто должен обладать в этом плане инициативой?» — спрашивает Эммануэль Макрон. Это — прямая реакция на требования «жёлтых жилетов». Эти и им подобные предложения, по словам главы государства, позволят стране создать новый общественный договор.



Так что же это — акт пиара или честная попытка что-то сделать? С нами Арно Буте. Здравствуйте! Какова же цель этого письма?



АРНО БУТЕ, корреспондент France 2: Я чувствую, что вынужден ответить на ваш вопрос другим вопросом — что он будет делать со всей информацией, собранной по итогам сотен обсуждений, которые будут организованы по всей стране? Конечно, это мероприятие будет беспрецедентным по масштабу, однако все темы обсудить не получится — как вы сами слышали, возвращаться к налогу на имущество сверхбогатых никто не собирается, как и к вопросу текущей реформы. Что свобода слова будет, сказать всё же можно, но она будет неполной. Эммануэль Макрон явно хочет привлечь граждан страны, включая «жёлтых жилетов», к процессу принятия решений, и Париж старается наладить конструктивный диалог с публикой, чтобы попытаться выйти из кризиса.



Но если начистоту, Арно — достаточно ли будет этого послания, чтобы уладить кризис? Эффективно ли будет такое письмо будут ли его вообще читать?



АРНО БУТЕ: И здесь тоже придётся отвечать вопросом на вопрос — сколько вообще людей будет участвовать в обсуждениях, включая граждан, а также мэров, которые сейчас стали играть важнейшую роль? Эффективность инициативы будет зависеть от их численности — а между тем, часть французов, перенеся несколько кризисных недель, проявляют скепсис. Теперь власти хотят превратить недовольство в решение проблемы, но здесь нужно проявить осторожность — ведь за боязнью беспорядков может прийти боязнь обсуждений, которые могут выйти из под контроля.



Дата выхода в эфир 13 января 2018 года.