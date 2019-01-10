Le Monde: вслед за «жёлтыми жилетами» во Франции протестуют «красные ручки»

К волне протестов во Франции присоединились работники системы образования. По аналогии с «жёлтыми жилетами» недовольные назвали себя «красными ручками», и всего за месяц группа из 6 человек выросла до 60 тысяч. Как сообщает Le Monde, протестующие, уставшие от насилия со стороны учащихся и бездействия руководства, требуют улучшения условий труда.

В середине декабря во Франции помимо «жёлтых жилетов» появились «красные ручки». Сегодня движение, начатое всего шестью преподавателями на Facebook, насчитывает 60 тыс. человек, пишет Le Monde.

Работники французской системы образования тоже недовольны своим положением и решили дать правительству об этом знать. Ещё в октябре 2018 года многие преподаватели стали делиться в соцсетях своими историями о психологическом и физическом насилии со стороны учащихся и бездействии и нежелании руководства разбираться.

С «жёлтыми жилетами» «красные ручки» объединяет не только похожая идея названия. По мнению главных активистов преподавательского движения, они бы и не стали выступать со своей инициативой, если бы не протесты «жилетов». 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон обратился к протестующим и попытался дать понять, что они были услышаны. Однако лидер ничего не упомянул об условиях работы преподавателей — из этого «упущения» и родились «красные ручки».

«Мы захотели создать группу в Facebook, чтобы понять, были ли другие так же недовольны, как и мы, — объясняет одна из шести основателей движения Дженифер, пожелавшая остаться неизвестной. — Через несколько дней нас было уже больше 10 тысяч».

«Красные ручки» представляют порядка 7% из всех 880 тыс. работников французской системы образования. Среди недовольных встречаются абсолютно разные люди — молодые и пожилые, воспитатели детских садов и учителя начальных классов, коллежей и лицеев, а также прочие сотрудники учебных заведений. Требования, как отмечает издание, далеко не новы: «красные ручки» хотят добиться повышения зарплаты и её пересчёта с учётом реальных часов работы и уровня образования и профессионализма, а также ограничения числа учеников в одном классе и улучшения медицинского обслуживания. 6 января министр образования заявил о создании рабочей группы, которая возьмёт под контроль требования «ручек».

Некоторые протестующие уверены, что в современном мире через соцсети можно добиться куда большего, чем традиционными методами вроде забастовок. Также пока неясно, поддерживают ли движение профсоюзы, которые пока заявляют лишь о готовности «подумать над совместными действиями».