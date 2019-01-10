Times Оригинал

Times: итальянские популисты оскорбляют Макрона попытками создать альянс с «жёлтыми жилетами»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Популистская партия «Движение пяти звёзд», которая входит в коалиционное правительство Италии, намерена договориться с лидерами французских «жёлтых жилетов» о создании альянса, сообщает The Times. Эта инициатива итальянских популистов, как считает издание, является явным оскорблением президента Франции Эммануэля Макрона.
Times: итальянские популисты оскорбляют Макрона попытками создать альянс с «жёлтыми жилетами»
Reuters
«Движение пяти звёзд», члены которого входят в нынешнее популистское правительство Италии, собирается вести переговоры с лидерами французских «жёлтых жилетов» о формировании альянса, пишет The Times. По мнению британского издания, этот шаг — явное оскорбление президента Франции Эммануэля Макрона.
 
Источник в итальянской партии накануне сообщил, что движение налаживает контакт с французскими протестующими.
 
Как напоминает The Times, с ноября во Франции тысячи людей принимают участие в демонстрациях против Макрона и его политики.
 
Париж с негодованием отреагировал на то, что лидер «Движения пяти звёзд» Луиджи Ди Майо, занимающий пост вице-премьера Италии, выразил недавно поддержку протестующим французам.
 
«Жёлтые жилеты, не сдавайтесь!», — обратился он к демонстрантам, заявив о готовности оказать им помощь в случае необходимости.
 
Ди Майо также предложил им использовать интернет-платформу Rousseau, которую «Движение пяти звёзд» применяет для онлайн-голосования по предлагаемым кандидатам, а также по вопросам политики. Как отмечает издание, и движение Ди Майо, и «жёлтые жилеты» питают страсть к демократии широких масс.
 
«Несмотря на оскорбления и насмешки, те, кто дразнил нас, сегодня исчезли с политической сцены, — заявил Ди Майо. — Зарождается новая Европа «жёлтых жилетов», движений, прямой демократии. Это нелёгкую борьбу мы можем вести вместе».
 
Этот шаг со стороны итальянского вице-премьера накалил атмосферу враждебности между Римом и Парижем, которая образовалась несколько месяцев назад, когда другой вице-премьер Италии Маттео Сальвини нелестно отозвался о Макроне за то, что французский лидер поставил под сомнение его решение о закрытии итальянских портов для мигрантов.
 
Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо отреагировала на слова Ди Майо следующим образом.
 
«Франция воздерживается от поучений в адрес Италии. Сальвини и Ди Майо должны прежде всего научиться наводить порядок у себя дома. Не думаю, что ведение дел с «жёлтыми жилетами» как-то связано с благополучием итальянского народа», — написала она в Twitter.
 
В ответ Ди Майо напомнил французской чиновнице о прошлогоднем заявлении Макрона.
 
«Может быть, госпожа Луазо забыла, как её президент, говоря о нашем правительстве, сравнил нас с проказой», — указал итальянский вице-премьер.
 
Между тем в самой Италии Ди Майо обвинили в том, что он поддержал «жёлтых жилетов», пытаясь повысить популярность своей партии. Дело в том, что за последние месяцы поддержка «Движения пяти звёзд» упала с 32 до 27%. А популярность партии «Лига», также входящей в коалиционное правительство, выросла с 17 до 30%.
 
Между тем издание отмечает, что если «жёлтым жилетам» удастся выдвинуть своих кандидатов на предстоящих выборах в Европарламент, то это движение может стать полезным союзником партии Луиджи Ди Майо. Ведь последний пытается не отстать от Сальвини, который стремится сформировать популистский блок правого толка на европейском континенте.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Times Великобритания Европа
теги
Италия Маттео Сальвини протест Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров