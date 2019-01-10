Times: итальянские популисты оскорбляют Макрона попытками создать альянс с «жёлтыми жилетами»

«Движение пяти звёзд», члены которого входят в нынешнее популистское правительство Италии, собирается вести переговоры с лидерами французских «жёлтых жилетов» о формировании альянса, пишет The Times. По мнению британского издания, этот шаг — явное оскорбление президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник в итальянской партии накануне сообщил, что движение налаживает контакт с французскими протестующими.

Как напоминает The Times, с ноября во Франции тысячи людей принимают участие в демонстрациях против Макрона и его политики.

Париж с негодованием отреагировал на то, что лидер «Движения пяти звёзд» Луиджи Ди Майо, занимающий пост вице-премьера Италии, выразил недавно поддержку протестующим французам.

«Жёлтые жилеты, не сдавайтесь!», — обратился он к демонстрантам, заявив о готовности оказать им помощь в случае необходимости.

Ди Майо также предложил им использовать интернет-платформу Rousseau, которую «Движение пяти звёзд» применяет для онлайн-голосования по предлагаемым кандидатам, а также по вопросам политики. Как отмечает издание, и движение Ди Майо, и «жёлтые жилеты» питают страсть к демократии широких масс.

«Несмотря на оскорбления и насмешки, те, кто дразнил нас, сегодня исчезли с политической сцены, — заявил Ди Майо. — Зарождается новая Европа «жёлтых жилетов», движений, прямой демократии. Это нелёгкую борьбу мы можем вести вместе».

Этот шаг со стороны итальянского вице-премьера накалил атмосферу враждебности между Римом и Парижем, которая образовалась несколько месяцев назад, когда другой вице-премьер Италии Маттео Сальвини нелестно отозвался о Макроне за то, что французский лидер поставил под сомнение его решение о закрытии итальянских портов для мигрантов.

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо отреагировала на слова Ди Майо следующим образом.

«Франция воздерживается от поучений в адрес Италии. Сальвини и Ди Майо должны прежде всего научиться наводить порядок у себя дома. Не думаю, что ведение дел с «жёлтыми жилетами» как-то связано с благополучием итальянского народа», — написала она в Twitter.

В ответ Ди Майо напомнил французской чиновнице о прошлогоднем заявлении Макрона.

«Может быть, госпожа Луазо забыла, как её президент, говоря о нашем правительстве, сравнил нас с проказой», — указал итальянский вице-премьер.

Между тем в самой Италии Ди Майо обвинили в том, что он поддержал «жёлтых жилетов», пытаясь повысить популярность своей партии. Дело в том, что за последние месяцы поддержка «Движения пяти звёзд» упала с 32 до 27%. А популярность партии «Лига», также входящей в коалиционное правительство, выросла с 17 до 30%.

Между тем издание отмечает, что если «жёлтым жилетам» удастся выдвинуть своих кандидатов на предстоящих выборах в Европарламент, то это движение может стать полезным союзником партии Луиджи Ди Майо. Ведь последний пытается не отстать от Сальвини, который стремится сформировать популистский блок правого толка на европейском континенте.