Times: итальянские популисты оскорбляют Макрона попытками создать альянс с «жёлтыми жилетами»

Популярное
-
Обозреватель Hill развеял мифы о российских санкциях: рано или поздно они изменят Россию Hill
-
Daily Star: российские корабли перехватили американские эсминцы на Балтике Daily Star
-
Обозреватель: украинский националист призвал Украину ударить по России Обозреватель
-
JT: хотя бы два острова — перед встречей с Путиным Абэ принял более реалистичную позицию Japan Times
-
Daily Mail: Уильямсон рискует спустить в унитаз свою репутацию — в его туалете обнаружили Путина Daily Mail
-
Эксперт: остановка работы грозит правительству США крахом Washington Post
-
WE: Трамп устал уничтожать террористов в Сирии для «России и Ирана» Washington Examiner
-
Forbes: побив нацистов, танк Т-34 бьёт рекорды уже в кино Forbes
INFOX.SG
-
МИД России предупредил о протестах «жёлтых жилетов» во Франции
МИД России предупредил россиян об акциях протеста движения «жёлтых жилетов» во Франции в субботу, 26 января.
-
В Госдуме оценили заявление Киева о договоре с Москвой по транзиту газа
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».
-
Барулин рассказал, почему надел классический костюм во время Матча звёзд КХЛ
Голкипер хоккейного клуба «Сочи» Константин Барулин объяснил свой оригинальный наряд во время Матча звёзд КХЛ.
-
Голкипер ХК «Сочи» Барулин прокомментировал отказ Овечкина от участия в Матче всех звёзд НХЛ
Вратарь хоккейного клуба «Сочи» Константин Барулин высказал мнение относительно решения капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отказаться от участия в Матче всех звёзд НХЛ.
-
Военные из Узбекистана примут участие в учениях в США
Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов впервые войдёт в число наблюдателей за учениями «Южный удар» на военной базе Кэмп-Шелби в США.
-
Эксперт прокомментировал призыв Рады «вернуть» Украине Кубань и Кавказ
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Андрея Билецкого о возможности «вернуть» стране Кавказ и Кубань силовым путём.
-
«Тамбов» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Хосонова на правах аренды
Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов перешёл в «Тамбов» на правах аренды.
-
СМИ сообщили о планах Белого дома ввести ЧП на границе с Мексикой
Белый дом готовит заявление президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на южной границе страны, передаёт CNN со ссылкой на попавшие в распоряжение телеканала документы.
-
Эксперт прокомментировал сумму долга России в Совете Европы
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниеля Хольтгена о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн.
-
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Москве
Сотрудники ФСБ России ликвидировали в Москве лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотиков.
-
Дубль Рамоса помог «Реалу» обыграть «Жирону» в Кубке Испании
В первом матче четвертьфинала Кубка Испании мадридский «Реал» обыграл «Жирону».
-
В Госдуме оценили заявление Совета Европы о сумме долга России
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в разговоре с RT заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниеля Хольтгена о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн.
-
Авиационные власти Китая обязали пилотов немедленно прекратить курить в кабине
Государственное управление гражданской авиации Китая обязало все авиакомпании страны немедленно ввести запрет на курение в кабине пилотов.
-
Источник: «Монако» уже договорился о контракте с Жардимом и уволил Анри
Футбольный клуб «Монако» уволил главного тренера команды Тьерри Анри и договорился с экс-наставником команды Леонарду Жардимом о возвращении на пост.
-
Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
В МИД Индии рассказали о своей позиции по ситуации в Венесуэле
Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар заявил, что в Нью-Дели внимательно следят за ситуацией в Венесуэле.
-
Эксперт оценил заявление Киева о договоре с Москвой по транзиту газа
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».
-
Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь пропавшего футболиста
Матчи 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) начнутся с минуты молчания в честь пропавшего футболиста, новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.
-
МИД России предупредил о катастрофе при военном сценарии в Венесуэле
Реализация военного сценария в Венесуэле, где набирает обороты политический кризис, станет катастрофой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам дипломата, такое развитие событий неизбежно приведёт к кровопролитию в стране.
-
Минобороны рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда
Министерство обороны России обнародовало уникальные архивные документы к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
-
Стали известны стартовые составы Матча всех звёзд НБА
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвала стартовые составы Матча всех звёзд лиги.
-
ЦБ с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке
Центробанк России с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке.
-
В Киеве заявили, что Москве придётся подписать договор о транзите газа
Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2», заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
-
Венгер может занять пост спортивного директора ПСЖ
Бывший тренер «Арсенала» француз Арсен Венгер может стать спортивным директором ПСЖ.
-
ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»
Банк России с 25 января отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Еврокапитал-Альянс» из Переславль-Залесского, сообщает пресс-служба регулятора.
-
СМИ: «Ювентус» интересуется защитником «Зенита» Ивановичем
Итальянский «Ювентус» интересуется защитником питерского «Зенита» Браниславом Ивановичем.
-
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» по сумме двух матчей и вышел в финал Кубка английской лиги.
-
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА
«Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
-
Активная фаза поиска пропавших в Чёрном море моряков прекращена
Спасатели завершили активную фазу поиска пропавших без вести моряков из горящих танкеров в Чёрном море, сообщили в Росморречфлоте.
-
«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон» в матче НБА, Карри набрал 38 очков
«Голден Стэйт Уорриорс» обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
-
Прах Алексеевой захоронят в Вашингтоне 6 апреля
Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой, скончавшейся 8 декабря, будет захоронен на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне 6 апреля. Об этом сообщил настоятель вашингтонского собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Виктор (Потапов).
-
Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
-
В Совете Европы рассказали о сумме долга России
Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
-
ФСБ проверяет около 30 сообщений о «минировании» объектов в Якутии
Сотрудники ФСБ проверяют около 30 анонимных сообщений о «минировании» объектов муниципальной власти в Якутии.
-
В Москве 25 января ожидается до -14 °С
В Москве в пятницу, 25 января, ожидается до -14 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
-
Сенатор США призвал ускорить введение новых санкций против России
Американский сенатор Боб Менендес направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой ускорить введение санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери и «использованием химического оружия».
-
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что киевские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня.
-
Источник сообщил об эвакуации зданий правительства в Бурятии
Спецслужбы проверяют здания правительства, парламента Бурятии и мэрии Улан-Удэ в связи с поступившей информацией о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
-
Меркель посетит Японию с официальным визитом 4—5 февраля
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Японию с официальным визитом 4—5 февраля. Об этом сообщили в японском Министерстве иностранных дел.
-
Четыре человека погибли при стрельбе в американском Рокмарте
Четыре человека погибли и ещё двое получили ранения в результате двух случаев стрельбы на севере американского штата Джорджия.
-
США готовы принять любые меры безопасности в Венесуэле
США готовы принять любые меры, которые потребуются для обеспечения безопасности американцев в Венесуэле на фоне политического кризиса в стране. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
-
В Благовещенске эвакуируют учебные заведения из-за угроз минирования
В Благовещенске из-за сообщений о «минировании» эвакуируют учебные заведения, сообщила представитель Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Ирина Васюкова.
-
Российские военные доставили жителям Алеппо хлеб и тёплые вещи
Российские военные доставили жителям сирийского города Алеппо тонну хлеба и тёплые вещи в рамках гуманитарной акции.
-
Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за угрозы минирования
Пациентов по меньшей мере шести больниц эвакуировали в Иркутске из-за сообщений о «минировании», сообщили в региональном Минздраве.
-
Гуаидо заявил, что рассмотрит «амнистию Мадуро»
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что рассмотрит вопрос об амнистии главы государства Николаса Мадуро и его союзников, если они «помогут восстановить конституционный порядок».
-
Помпео назвал цели дипломатов США в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, для чего Соединённым Штатам важно сохранить дипломатическое присутствие в Венесуэле.
-
Кадыров заступился за российскую журналистку, которую толкнул депутат Рады
Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за российскую журналистку Ольгу Скабееву после инцидента с депутатом Верховной рады Бориславом Берёзой.
-
В конгресс США внесли законопроект о противодействии России в интернете
В палату представителей США внесён законопроект о защите интернета, направленный против политики России и Китая в сфере интернет-регулирования.
-
Движение «Хезболла» поддержало Мадуро на фоне ситуации в Венесуэле
Ливанское движение «Хезболла» поддержало президента Венесуэлы Николаса Мадуро на фоне политического кризиса в стране.
-
Россия поднимет в НАТО вопрос о нарушающих ДРСМД системах США
Во время заседания Совета Россия — НАТО будет поднят вопрос обеспокоенности Москвы по поводу американских систем, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).